Anastasiadis'ten Türkiye'ye yaptırım çağrısı

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki "yasa dışı" hidrokarbon arama faaliyetlerine son vermesi için Avrupa Birliği'nin (AB) daha sert yaptırımlar uygulamayı göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

Anastasiadis ile Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel arasında bugün Lefkoşa'da yapılan görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri de ele alındı. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Anastasiadis, "Avrupa Birliği üyesi ülkelere yönelik yasa dışı faaliyetler sürdüğü sürece, Avrupa Birliği'nin de derhal tepki göstermesi gerekiyor" dedi. Türkiye'ye yönelik tutumda "çifte standart" uygulanmaması gerektiğini ifade eden Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, 27 AB üyesinin seçimlere hile karıştırıldığı yönündeki iddialar ve göstericilere yönelik muamale nedeniyle Belarus'a yaptırımlar uygulanmasında aynı tutum içindeyken, Türkiye'ye yaptırım konusunda görüş ayrılığı yaşamasına işaret etti.

"Ortak bir tutum"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin ele alınacağı 24-25 Eylül'deki AB liderler zirvesinde, Türkiye'ye yaptırım ihtimalinin de görüşülmesi bekleniyor. Bu zirveye atıfta bulunan Anastasiadis, "AB Konseyi'nin gelecek haftaki zirvesinden dolayı, Türkiye'ye verilecek mesajlarda ortak bir tutum izlemenin ve eğer yasa dışı faaliyetler sürerse kararlarımızı kesinlikle uygulayacağımızın altını çizdik" dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin "her zaman için diyaloğa hazır" olduğunu da belirten Anastasiadis, bu diyaloğun etkili olabilmesi için "şantaj ve tehditler olmaksızın, uluslararası hukuk temelinde net bir şekilde tanımlanması" gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerini kendi deniz yetki alanları içinde yürüttüğünü savunanan Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan, bu faaliyetleri "yasa dışı" olarak nitelendirerek, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep ediyor.

Atina'nın ardından Lefkoşa'da temaslarda bulunan AB Konseyi Başkanı Michel ise yaptırımlardan söz etmemekle birlikte gelecek hafta yapılacak zirvede Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düşürülmesi için AB'nin ortak bir tutum içinde olmasının önemine vurgu yaptı. Doğu Akdeniz konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti ile gösterilen dayanışmanın "sözler ve eylemlerle" desteklenmesi gerektiğini ifade eden Michel, "Kıbrıs'ın da aralarında olduğu üye devletlerin çıkarlarını savunmak söz konusu olduğu zaman, gerçekten çok kararlı olmalıyız" şeklinde konuştu. Brüksel'in Türkiye'ye "bu sadece Yunanistan'ın ve Kıbrıs'ın meselesidir" mesajı göndermek istemediğini belirten Michel, bu meselenin "AB'nin hakları" ile ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.

AFP,AP,Reuters/JD,EC

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