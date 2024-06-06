AMB beş yıldır ilk kez faiz indirdi

Avrupa Merkez Bankası, beş yıla yakın bir süredir ilk kez faiz indirimine giderek temel politika faizlerini 25 baz puan düşürdü. Bu yıl için enflasyon tahmini yüzde 2,5, büyüme tahmini yüzde 0,9 oldu.

Avrupa Merkez Bankası (AMB), üç temel politika faizini 25'er baz puan düşürerek 2019 yılı Eylül ayından bu yana ilk kez faiz indirimine gitti. Böylece marjinal fonlama faizi yüzde 4,5'e, refinansman faizi yüzde 4,25'e ve mevduat faizi yüzde 3,75'e geriledi.

AMB, yüksek enflasyonla mücadele için, tarihinde eşi görülmemiş bir şekilde 2022 yılı ortasından 2023 Ekim ayına kadar on kez üst üste faiz artırım kararı almıştı. Ekim ayından itibaren faizler sabit tutuldu.

AMB'den yapılan açıklamada enflasyonun hız kesmesiyle fiyat baskısının gevşediği yönündeki görünümün güçlendiği kaydedildi. Enflasyon görünümünün 2023 yılı Eylül ayından bu yana belirgin bir iyileşme göstermesi nedeniyle faiz indiriminin uygun görüldüğü kaydedildi.

AMB, yüzde 2'lik enflasyona geri dönülmesi hedefi doğrultusunda çabaların süreceğini de vurguladı. Euro Bölgesi'nde enflasyon oranı Mayıs ayında Nisan'a göre yüzde 0,2'lik artışla yüzde 2,6 olarak kaydedilmişti. Euro Bölgesi'nde enflasyon, 2022 yılı Ekim ayında yüzde 10,6 ile rekor seviyeye yükselmişti.

Önümüzdeki dönem için enflasyon ve büyüme beklentileri

AMB'nin önümüzdeki dönem için açıkladığı enflasyon beklentileri ise enflasyondaki gerilemenin önceden tahmin edilenden daha yavaş seyredeceğini gösteriyor.

AMB'nin bugün açıkladığı tahminlere göre bu yıl enflasyonun yüzde 2,5, 2025'te yüzde 2,2 ve 2026'da yüzde 1,9 olması bekleniyor. Mart tahminlerinde 2024 için yüzde 2,3'lük ve 2025 için yüzde 2'lik enflasyon öngörülmüştü.

AMB'nin açıkladığı büyüme beklentileri ise, konjonktürde önceki tahminlere göre daha hızlı bir toparlanma beklendiğini ortaya koydu. 20 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nde bu yıl için büyüme tahmini yüzde 0,9'a yükseltildi. Mart ayında büyüme tahmini 0,6 olarak açıklanmıştı.

AMB, Euro Bölgesi'nde 2025 için büyüme beklentisini ise Mart tahminlerine göre yüzde 0,1 oranında düşürerek yüzde 1,4 olarak bildirdi. 2026 için büyüme tahmini ise yüzde 1,6 ile aynı kaldı.

AFP,dpa/BK,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?