AMB faizleri sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (AMB) faizleri sabit tutma kararı aldı. AMB, üç temel politika faizinde değişikliğe gitmedi ve mevduat faizini yüzde 4'te bıraktı.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz kararını bugün kamuoyuna açıkladı.

Banka, arka arkaya on faiz artışının ardından faizleri sabit tutma kararı aldı. AMB'den yapılan açıklamada refinansman faizinin yüzde 4,50'de, mevduat faizinin yüzde 4'te, marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75'te bırakıldığı kaydedildi.

Enflasyonun "daha uzun süre yüksek seviyede seyretmesi" beklentisinde olunduğunu açıklayan AMB, faiz kararına gerekçe olarak fiyat artışlarındaki belirgin gerilemeyi gösterdi.

Euro Bölgesi'nde Eylül ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 4,3 seviyesine gerilemişti.

AMB, yıl sonu için ise yüzde 5,6 enflasyon tahmininde bulundu. Banka, yakın bir dönemde yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönülmesi için "kararlı" olunduğunu açıkladı.

Faiz kararı memnuniyet yarattı

AMB'nin faiz kararını değerlendiren Alman Bankalar Birliği İdari Direktörü Heiner Herkenhoff, AMB'ye yeni faiz artışları için kapının açık tutulması çağrısı yaptı. Para politikasının inandırıcılığının sağlanması için AMB'nin gelecek 1-2 yıl içinde yüzde 2'lik enflasyon hedefini tutturmasının önemli olduğunu vurgulayan Herkenhoff, "Ancak enflasyon hedefinin tutturulması halinde faizlerin indirilmesi düşünülebilir" dedi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) Başkanı Clemens Fuest ise AMB'nin faiz artışına ara vermesinin "doğru bir karar olduğu" değerlendirmesinde bulundu. Hızlı faiz artışlarının enflasyonla mücadeleye katkı sağladığını ifade eden Fuest, "Bu eğilimin gelecek aylarda da sürmesini bekliyoruz" dedi. Ancak Fuest de faiz indirimi için henüz erken olduğu yorumunda bulundu.

Faiz indirimi tartışmaları konusunda açıklama yapan AMB Başkanı Christine Lagarde ise bunun şu anda bankanın gündeminde olmadığını söyledi. Lagarde, daha düşük seviyede faizler konusunda bir tartışma yürütmenin dahi "tamamen yersiz" olacağını ifade etti.

Reuters'in anketine katılan ekonomistler, AMB'nin 2024'ün ortalarına kadar faiz oranlarını sabit tutacağı tahmininde bulunuyor.

AFP,rtr/BÖ,BK

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