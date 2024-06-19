Amazon'dan Almanya'ya 10 milyar euro ek yatırım

Geçen ay Almanya'ya yaklaşık 8 milyar euroluk yatırım açıklayan Amazon, 10 milyar euro büyüklüğünde yeni bir plan duyurdu.

ABD'li perakende ve teknoloji şirketi Amazon, Almanya'ya 10 milyar euro ilave yatırım yapacağını duyurdu. Şirket daha geçen ay Almanya'ya 7,8 milyar euroluk bir başka yatırım planını açıklamıştı.

Yeni duyuruya göre Amazon'un bulut bilişim hizmetleri sunan iştiraki Amazon Web Services (AWS), Almanya'nın güneyindeki projelerine 2026 yılı sonuna kadar 8,8 milyar euro harcayacak. Bir milyar euroyu aşan kalan yatırım bütçesi ise lojistik, robot teknolojileri ve yeni ofis alanlarının inşasında kullanılacak. Halihazırda başkent Berlin'de bir ofis binası inşa etmekte olan şirket, ayrıca Münih'te de büyük bir idari merkez açmayı planlıyor.

AWS ayrıca, geçen ay ilan ettiği yatırım planları kapsamında Brandenburg eyaletinde 2025 sonuna kadar veri merkezleri kuracak.

Şirket böylece Avrupa'nın dijital egemenlik gereksinimlerini karşımayabilmeyi hedefliyor. Bazı Avrupa ülkeleri ve kurumları internet kullanıcılarına ait verilerin kıta dışına, özellikle de ABD'ye taşınmasına itiraz ediyordu.

Yeni yatırımlarla binlerce kişiyi istihdam edecek şirketin Almanya'daki tam zamanlı çalışan sayısı bu yılın sonunda 40 bini bulacak. Şirketin Almanya biriminde 2023 sonunda 36 bin personel istihdam ediliyordu. 1994'de kurulan şirketin çoğu ABD'de olmak üzere dünya çapında 1,5 milyon çalışanı var.

Yatırım kararından duyduğu memnuniyeti dile getiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Almanya'nın cazip bir iş merkezi olmayı sürdürdüğünü" dile getirdi. Scholz sosyal medya sitesi X'ten paylaştığı mesajda, "hükümet olarak Almanya'nın rekabet gücünü artırmak için çalıştıklarını" ifade etti.

Amazon kısa süre önce İspanya'ya bulut bilişim, Fransa'ya ise lojistik yatırımı yapacağını açıklamıştı. Microsoft ve Google'a rakip olan AWS sektörün yüzde 31'ini kontrol ediyor.

AFP,dpa / MUK,ET

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