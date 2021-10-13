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Amazon, internet alışveriş sitesi. 1994 yılında Jeff Bezos tarafından kuruldu. 2015 itibariyle 230 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. Aynı yıla ait cirosunu ise 107 milyar dolar olarak açıkladı.
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Dünyada hemen herkes Amazon'dan alışveriş yapıyor. Amazon'un CEO'su Jeff Bezos da çok tanınan bir sima. Daha az tanınan ise bu pozisyona gelen bu kişinin nasıl biri olduğu. Jeff Bezos'u biraz daha yakından tanıyalım ve onun hakkındaki ilginç şeyleri keşfedelim. Jeff Bezos'un yaşamına genel bir bakış...
Brezilya’daki Amazon havzasında yaşayan yerli kabileler koronavirüs salgınının kendilerini tümüyle yok edeceği endişesinde. Uzmanlar bağışıklık sistemleri oldukça hassas olan yerlilerin korunması için hükümete acilen harekete geçmesi çağrısı yapıyor.