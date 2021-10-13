Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Amazon

Amazon, internet alışveriş sitesi. 1994 yılında Jeff Bezos tarafından kuruldu. 2015 itibariyle 230 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. Aynı yıla ait cirosunu ise 107 milyar dolar olarak açıkladı.

DW Türkçe'nin Amazon ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Star Trek actor William Shatner is driven to the launch pad of Blue Origin's New Shepard rocket before mission NS-18 for a suborbital flight near Van Horn, Texas, U.S. in a still image from video October 13, 2021. Blue Origin/Handout via REUTERS. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Kaptan Kirk'ü oynayan Shatner uzay yolculuğu yaptı 13.10.2021

Ünlü bilim kurgu dizisi Uzay Yolu’nda Kaptan Kirk'ü canlandıran William Shatner uzay yolculuğu yaptı.
Billionaire businessman Jeff Bezos rings bell before boarding Blue Origin's Billionaire Jeff Bezos, founder of ecommerce company Amazon.com Inc, rings a bell before boarding ahead of his scheduled flight aboard Blue Origin's New Shepard rocket near Van Horn, Texas, U.S. July 20, 2021 in a still image from video. Blue Origin/Handout via REUTERS. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Uzaya giden Bezos Dünya'ya döndü 20.07.2021

Amazon'un kurucusu milyarder iş adamı Jeff Bezos, sahibi olduğu şirketin mekiğiyle gerçekleştirdiği uzay yolculuğunu tamamladı. Bezos, birkaç dakikalık uzay yolculuğunun ardından Dünya'ya döndü.
FILE PHOTO: The logos of Amazon, Apple, Facebook and Google in a combination photo/File Photo/File Photo

Küresel şirketlere asgari vergi geliyor 02.07.2021

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 130 ülke, küresel şirketlere yüzde 15'lik asgari vergi getirilmesinde anlaştı. Böylece çok uluslu şirketlerin bazı ülkelerdeki avantajlardan yararlanarak vergiden kaçması önlenecek.
NEW YORK, NY - SEPTEMBER 21: Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) shakes hands with US Vice President Joe Biden (L) during their meeting in New York, United States on September 21, 2016. World leaders have gathered in New York for the 71st session of the UN General Assembly. Kayhan Ozer / Anadolu Agency

Erdoğan'dan ABD'ye reform ve yatırım mesajı 26.05.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yapacağı ilk yüz yüze görüşme öncesinde ABD'li dev şirketlerin yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

epa02428080 (FILE) A undated MGM handout of the MGM Studios Logo. Metro-Goldwyn-Mayer has filed for bankruptcy protection early 03 November 2010 it was announced. The debt-ridden company, once Hollywood's most powerful studio, filed for insolvency after it could no longer pay its debts or create and release new movies. EPA/MGM / HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Amazon asırlık film şirketi MGM'yi satın alıyor 26.05.2021

Amazon, Hollywood'un köklü film stüdyolarından Metro Goldwyn Mayer'i 8,5 milyar dolara satın alıyor. Video akış hizmetlerinde Amazon Prime, Netflix ve Disney arasındaki rekabetin daha da kızışması bekleniyor.
IDN, 2004: Junge steht vor zerstoerter Regenwaldflaeche . [en] Boy standing in front of clearcut area in rain forest. | IDN, 2004: Boy standing in front of clearcut area in rain forest.

Her yıl Danimarka büyüklüğünde yağmur ormanı yok oluyor 19.05.2021

Dünyada her yıl çikolata, sığır eti, soya ve palmiye yağı üretimi için Danimarka büyüklüğünde yağmur ormanı yok ediliyor. Doğayı koruma örgütü Forest Trends'in yeni raporu bu sonucu ortaya koydu.
Healthcare workers and military prepare to board a COVID-19 patient onto an air force plane, at the Ponta Pelada Airport, in Manaus, Amazonas state, Brazil, Friday, Jan. 15, 2021. Some hope for Manaus, an isolated city of 2 million people, landed in a Brazilian air force plane on Friday with 6,000 liters of oxygen that are being distributed to hospitals. But as the pandemic hits hard, locals wonder how long the supply will last. (AP Photo/Edmar Barros)

Brezilya’daki mutasyon türü üç kat daha bulaşıcı 12.02.2021

Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Paziello Amazon bölgesinde tespit edilen yeni mutasyon türünün koronavirüsten üç kat daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

ARCHIV - 25.09.2019, USA, Seattle: Jeff Bezos, Chef von Amazon, ist am Rande eines Neuheiten-Events des Konzerns zu sehen. Amazon veröffentlicht am 30.07.2020 Zahlen zum 2. Quartal. Foto: Andrej Sokolow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Bezos Amazon CEO'luğunu devrediyor 03.02.2021

Dünyanın en zengin insanı olarak gösterilen Amazon kurucusu Jeff Bezos CEO’luk görevini Andy Jassy'e devredeceğini açıkladı.

Illustration GAFA Acronym GAFA the four giants of the Web Google, Amazon, Facebook, Apple. Paris, october 2020. Reseaux sociaux, messageries cryptees. The Big Four is a name used to describe the four multinational technology companies Google, Amazon, Facebook, and Apple. GAFA designe les quatre geants du Web : Google, Apple, Facebook, Amazon qui sont les grandes firmes americaines qui dominent le marche du numerique. PARIS ILE DE FRANCE - IDF FRANCE PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xRiccardoxMilanix HL_RMILANI_1238507

AB'den teknoloji devlerinin hegemonyasını kırma girişimi 15.12.2020

AB; Apple, Facebook ve Google gibi teknoloji devlerini hedef alan bir tasarı paketi hazırladı. Şirketler, belirlenen rekabet kurallarını ihlal ettikleri veya kullanıcılarını korumadıkları takdirde ağır cezalar ödeyecek.
Elon Musk, CEO of Tesla Motors Inc., unveils the company¿s newest product, Powerpack in Hawthorne, Calif., Thursday, April 30, 2015. (AP Photo/Ringo H.W. Chiu) |

Musk milyarderler listesinde ikinci sıraya yükseldi 24.11.2020

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, servetine bir günde 7,2 milyar dolar katarak milyarderler listesinde Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i geride bıraktı.
ARCHIV - 18.05.2020, Brasilien, Brasilia: Jair Bolsonaro, Präsident von Brasilien, trägt beim Verlassen seines Amtssitzes, dem Alvorada-Palast, einen Mundschutz. Bolsonaro hat sich einem Test auf das Coronavirus unterzogen. (zu dpa. Brasiliens Präsident Bolsonaro unterzieht sich Corona-Test) Foto: Eraldo Peres/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Bolsonaro: Çevre örgütleri kanser hücresi 05.09.2020

Amazon Ormanlarının yakılmasına bilinçli olarak göz yummakla suçlanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendini eleştiren çevre örgütlerini "kanser hücresi" olarak nitelendirdi.

FILE PHOTO: The logos of Amazon, Apple, Facebook and Google are seen in a combination photo from Reuters files. REUTERS/File Photo

ABD Kongresi: Dört internet devi haddinden fazla güçlü 30.07.2020

ABD’de ilk kez dört internet devi Amazon, Apple, Facebook ve Google’ın patronları eş zamanlı olarak bir Kongre toplantısında sorguya çekildi. Dört şirket, pazar konumları nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldı.

Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos bugünlere nasıl geldi? 26.06.2020

Dünyada hemen herkes Amazon'dan alışveriş yapıyor. Amazon'un CEO'su Jeff Bezos da çok tanınan bir sima. Daha az tanınan ise bu pozisyona gelen bu kişinin nasıl biri olduğu. Jeff Bezos'u biraz daha yakından tanıyalım ve onun hakkındaki ilginç şeyleri keşfedelim. Jeff Bezos'un yaşamına genel bir bakış...
Close-up of US money |

ABD'li milyarderler korona krizinde servetine servet kattı 22.05.2020

Koronavirüs krizinde ABD'de bir ayda 20 milyonu aşkın kişi işini kaybederken milyarderlerin serveti daha da arttı. Krizden en kazançlı çıkan şirketler ise Amazon ve Facebook oldu.

Amazon yerlileri bağışık sistemleri nedeniyle daha fazla tehlikede 07.05.2020

Brezilya’daki Amazon havzasında yaşayan yerli kabileler koronavirüs salgınının kendilerini tümüyle yok edeceği endişesinde. Uzmanlar bağışıklık sistemleri oldukça hassas olan yerlilerin korunması için hükümete acilen harekete geçmesi çağrısı yapıyor.

March 7, 2017*** FILE PHOTO - Amazon CEO Jeff Bezos speaks during an address to attendees at Access Intelligence's SATELLITE 2017 conference in Washington, U.S., March 7, 2017. REUTERS/Joshua Roberts/File Picture

Amazon CEO'sundan iklim korumaya 10 milyar dolar bağış 18.02.2020

Amazon CEO'su Jeff Bezos küresel ısınma ile mücadele çabalarında bilim insanları, aktivistler ve sivil toplum örgütlerini desteklemek için 10 milyar dolar bağışlayacağını açıkladı.
Daha fazlasını göster