Amazon, internet alışveriş sitesi. 1994 yılında Jeff Bezos tarafından kuruldu. 2015 itibariyle 230 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. Aynı yıla ait cirosunu ise 107 milyar dolar olarak açıkladı.

DW Türkçe'nin Amazon ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.