Altındağ olayları sonrasında 72 kişi daha yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ'da yaşanan olaylara ilişkin yeni yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs daha yakalandı" dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, "Altındağ ilçemizden 10 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen müessif olay sonrası bölgede alınan önleyici tedbirler neticesinde, 12 Ağustos 2021 günü güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 72 şahıs daha yakalanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Yakalananlara ilişkin, "29 şahıs hakkında idari işlem uygulanırken, 43 şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır. Yakalanan şahısların 28'inin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali, hırsızlık vb. gibi suçlardan kaydı bulunmaktadır" bilgilerini paylaştı.

Ne olmuştu?

Emirhan Yalçın isimli 18 yaşındaki bir genç, salı günü Ankara Altındağ'da Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Battalgazi Mahallesi'nde bıçaklanarak öldürüldü.

Şüpheli iki kişi, tasarlayarak öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çarşamba akşamı havanın kararmasıyla birlikte Suriyelilere ait pek çok ev ve iş yerine zarar verildi. Camlar kırıldı, içlerinde bulunan eşyalar yakıldı. Hırsızlık olayları yaşandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü dün yaptığı açıklamada olaylar sonrasında 76 kişinin gözaltına alındığını, gözaltına alınan kişilerden 38'inin yağma, hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunduğu belirtmişti.

DW / AI, JD

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