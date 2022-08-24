Almanya'ya Türkiye'den iş gücü planı: 32 vize

Türkiye'den Alman havalimanlarında çalışmak için 140 vize başvurusu yapıldığı ve bu başvurulardan sadece 32'sine vize verildiği açıklandı.

Almanya'nın havalimanlarındaki personel eksikliğini Türkiye'den getirilecek iş gücüyle kapatma planı ağır işliyor.

Alman hükümeti, Federal Meclis'te Birlik partilerinin konuyla ilgili soru önergesine verdiği yanıtta, havalimanlarındaki yer hizmetlerinde çalışmak üzereİstanbul'daki Alman Başkonsolosluğu'na 140 vize başvurusu yapıldığını ve bu başvurulardan sadece 32'sine gerekli işlemler tamamlandıktan sonra vize verildiğini aktardı.

Rheinische Post gazetesinin haberine göre Alman hükümeti, havacılık sektörü tarafından özel prosedür temelinde Türkiye'den üç haneli rakamlarda iş gücü alımının hesaplandığını da kaydetti. Oysa Havacılık Yer Hizmetleri İşverenler Birliği (ABL), başlangıçta Alman İş ve İşçi Bulma Kurumu'nda Türkiye'den 2 bin iş gücünün ülkeyi girişini kolaylaştırması talebinde bulunmuştu.

"Plan başarısızlığa uğradı"

Hükümetin verdiği yanıta ilişkin gazeteye açıklama yapan Birlik partileri turizm politikaları sözcüsü Anja Karliczek, gelinen noktayı başarısızlık olarak nitelendirdi.

Anja Karliczek Fotoğraf: Soeren Stache/dpa/dpa-Zentralbild/picture alliance

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Ulaştırma Bakanı Volker Wissing ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil'in sorunu uzun süre görmezlikten gelmesinin bedelinin ödendiğini ifade eden Karliczek, "İşe alım için daha hızlı onay vermeleri gerekirdi. Onay süreci de çok geç ve karmaşık bir şekilde tasarlandı" eleştirisini yöneltti.

Almanya'nın yeni işçi göçüne ihtiyacı var To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Alman hükümeti, Haziran ayı sonunda Alman havalimanlarında yaşanan personel eksikliği için Türkiye'den iş gücü getirilmesini kararlaştırmış, Alman İş ve İşçi Bulma Kurumu da işçi alımı için düğmeye basmıştı. Getirilecek iş gücünün çalışma süresi de Kasım ayına kadar planlanmıştı. Hükümet aynı zamanda Almanya'ya gelecek kişilerin güvenlik taramalarından taviz verilemeyeceğini de ifade etmişti. Personel sıkıntısı nedeniyle yaz tatili döneminde Alman havalimanlarında yolcu işlemlerinde uzun kuyruklar oluştu, gecikmeler yaşandı, binlerce uçuş da iptal oldu.

AFP / HS,ET