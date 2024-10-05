Almanya'ya iltica talepleri dörtte bir azaldı

Yılın ilk dokuz ayında Almanya'ya sığınma talepleri yüzde 24 azaldı. Başvurularda ilk sırada Suriyeliler yer alırken onları Afganlar ve Türkler izledi.

Almanya'ya yapılan sığınma başvuruları yılın ilk dokuz ayında yaklaşık dörtte bir oranında azaldı. Buna rağmen Almanya Avrupa içinde en çok sığınma talep edilen ülke konumunda.

Welt am Sonntag gazatesinin kamuoyuyla paylaşılmayan 3 Ekim tarihli ilgili Avrupa Birliği (AB) raporuna dayandırdığı habere göre, Ocak-Eylül döneminde 170 bin 574 kişi Almanya'dan iltica talebinde bulundu. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 düşüş anlamına geliyor.

Almanya'ya başvurularda Suriyeliler yüzde 30 ile başı çekti, onu Afganlar (yüzde 15) ve Türkler (yüzde 13) izledi.

Aynı dönemde sığınma taleplerinde en büyük azalma yüzde 57 ile (yaklaşık 19 bin başvuru) Avusturya'da oldu.

Yunanistan'a sığınma talebi arttı

İtalya ve Yunanistan ise sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 39 artış ile önceki döneme kıyasla daha fazla sığınma başvurusu alan ülkeler konumunda. Bu dönemde en az sığınma talebi 21 başvuru ile Macaristan'a yapıldı.

AB'nin 27 üyesi ile Norveç ve İsviçre'nin toplamına bakıldığında ise iltica başvuruları, senenin ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 8 düşüşle yaklaşık 740 bin civarında oldu.

Lübnan'dan yeni göç dalgası endişesi

Habere göre, raporda ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına dikkat çekilerek yeni bir göç dalgasına yönelik endişeler dile getiriliyor. 29 Eylül itibarıyla 345 bin kişinin ülke içinde göç etmek zorunda kaldığı belirtilen rapora göre, 100 binden fazla kişi de Suriye'ye kaçtı.

Lübnan'da savaştan kaçan nüfusun kara yoluyla Suriye ve oradan Türkiye'ye gelerek AB'ye ulaşmaya çalışabileceği değerlendiriliyor.

KNA,epd,Reuters / MUK,ET

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