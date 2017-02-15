Almanya’ya getirilen Afganlar arasında sabıkalılar çıktı

Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesi üzerine Almanya'nın, kurulan hava köprüsü ile ülkeden tahliye ettiği ve Almanya’ya getirdiği Afganlar arasında daha önce Almanya'da poliste kaydı bulunan veya sabıkası olanların da yer aldığı bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, gelen Afganlar arasında şimdiye kadar "güvenlik açısından önemli" ibaresiyle tanınan 20 kişi tespit edildiğini dile getirdi.

Horst Seehofer

Bakan Seehofer, söz konusu 20 kişiden birinin tecavüz suçundan hüküm giymiş bir sabıkalı olduğunu belirtti.

Haber portalı Spigel de daha önce, senelerce kendi küçük kızına cinsel istismar uygulamaktan 2012 yılında mahkum edilen bir Afgan'ın Almanya'ya geldiğini ve söz konusu kişinin cezaevine konduğunu bildirmişti.

Bakan Seehofer, ilaveten şimdiye kadar tespit edilen 20 kişi arasında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere makamlarına göre güvenlik açısından daha tehlikeli olarak nitelendirilen bir kişinin daha bulunduğunu da tespit ettiklerini belirtti.

Almanya Terörle Mücadele Merkezi'nin kayıtlarında olanlar da var

Alman güvenlik birimlerinde kaydı bulunan diğer kişilerin ise evrakta sahtecilik yapanlar olduğu belirtildi. Söz konusu kişiler dışında Afganistan’dan hava köprüsü üzerinden gelenler arasındaki çok sayıda kişinin isminin de Almanya Terörle Mücadele Merkezi'nin kayıtlarında geçen Afganlar olduğu da vurgulanıyor.

Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter de, sabıkalı iki Afganın haklarındaki tutuklama kararları nedeniyle yargıya teslim edildiğini duyurdu. İlaveten iki Afganın da güvenlik birimlerinin denetiminde tutulduğu kaydediliyor.

4 bin 587 kişi geldi

Çarşamba günü itibarı ile Almanya’ya Kabil’den kurulan hava köprüsü üzerinden 4 bin 587 kişinin getirildiği açıklandı. Bunlardan 3 bin 849’unun Afgan, 403’ünün ise Alman vatandaşı olduğu duyuruldu. Almanya’nın tahliye ettikleri arasında başka ülke vatandaşlarının bulunduğu da bildiriliyor.

Almanya İçişleri Bakanı, Kabil’de tahliyeler sırasında hakim olan karmaşa ve aciliyet nedeniyle bazı kişilerin durumu kötüye kullandığını da ifade etti.

Bakan Horst Seehofer, bir yandan Almanya'nın kapılarını açması için şahsına sürekli çağrılar yapıldığını, öte yandan kontrolsüz gelenler arasında istenmeyen kişiler tespit edildiğinde de yine kendisinin eleştiri oklarına maruz kaldığını söyledi. Bakan Seehofer, güvenlikten sorumlu kişi olarak, Almanya’ya kimin geldiğini eksiksiz bir biçimde incelemekle yükümlü olduğunu savunarak, "Almanya’da bir kişi çocukları istismar etmiş ve biz de onu sınır dışı etmişsek ve şimdi yeniden Almanya‘ya gelmişse Almanya’ya kimin geldiğini bilmeme gerek yok diyemem" şeklinde konuştu

Hava köprüsüyle gelenler arasında eski bir bakan da var

Muhammed Kasım Halimi

Kabil-Taşkent arasında kurulan hava köprüsüyle Afganistan'dan tahliye edilen ve daha sonra Almanya'ya getirilenler arasında devrik hükümetin din işlerinden sorumlu bakanı Muhammed Kasım Halimi’nin de bulunduğu açıklandı. Halimi’nin 2001’de devrilen Taliban yönetiminde de dışişleri bakanlığında üst düzey bir görev yaptığı ve daha sonra radikal İslamcı Taliban’ın muhaliflerinden biri olduğu aktarılıyor.

dpa / ETO,ET

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