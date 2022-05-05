Almanya'ya gelen Ukraynalıların sayısı 600 bini geçti

Almanya'da kaydı yapılan Ukrayna vatandaşı sığınmacıların sayısı 600 bini aştı. Ancak bu sayının önemli bir kısmının devam eden müzakerelere rağmen ülkelerine dönmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) verileri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana 600 binden fazla Ukraynalının Almanya'ya geldiğini ortaya koydu. Funke Medya Grubu, BAMF'ın Yabancılar Merkezi Kayıt Sistemi'ne (AZR) göre, geçen Şubat ayından Nisan ayı sonuna Ukrayna'dan gelen 610 bin 103 kişinin kaydının yapıldığını aktardı. Bu kişilerin 600 bin 168'inin (yüzde 98,4) Ukrayna vatandaşı olduğu, bölgeden gelen sığınmacıların yalnızca sınırlı bir kısmının Afrika, Asya ve Ortadoğu gibi dünyanın diğer bölgelerindeki ülkelerin vatandaşları olduğu belirtildi.

Ülke çapında eyalet ve bölgelerdeki yabancılar dairesi, polis ve kayıt kurumlarından toplanan verilerin girildiği AZR'ye göre, kaydı yapılan Ukraynalı sığınmacıların yüzde 69’unu kadınların oluştururken, yetişkin sığınmacılar arasında kadınların oranı yüzde 80’i buluyor. Verilere göre, sığınmacıların yaklaşık yüzde 40'ını ise çocuklar oluşturuyor.

Veri sistemine kaydı yapılan yabancıların kaçının Almanya'dan bir diğer Avrupa Birliği ülkesine geçtiği ya da çatışma bölgelerinde devam eden müzakerelere rağmen ülkelerine geri döndüğü ise bilinmiyor. Yetkililer bu sayının "oldukça yüksek olabileceği" görüşünde. Ülkeyi terk edenlerin sıklıkla kayıtlarını sildirmedikleri belirtiliyor. Bazı Ukraynalıların kayıtlarının iki kez yapılmış olabileceği ihtimalinin de bulunduğu ifade ediliyor.

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Federal Polis Teşkilatı, Ukrayna'dan gelenlerin sayısında Mart ayına göre belirgin bir düşüş gözlendiğini belirtirken, yine polisin verilerine göre, binlerce kişi de, çatışmaların ülkenin doğusunda yoğunlaşması nedeniyle Ukrayna’ya döndü. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yalnızca Polonya’dan günde yaklaşık 20 bin kişinin ülkelerine döndüğüne dikkat çekmişti.

KNA,AFP/SÖ,TY