 Almanya′ya dönen tatilciler korona rakamlarını katladı | ALMANYA | DW | 12.08.2020

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ALMANYA

Almanya'ya dönen tatilciler korona rakamlarını katladı

Almanya'da yeni koronavirüs vaka sayısı Mayıs ayından beri kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Vakalardaki artışta, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu tatil ülkelerinden taşınan virüslerin payı olduğu bildirildi.

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Almanya'da yeni koronavirüs vaka sayısı Mayıs ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine göre dün bir gün içinde kaydedilen yeni vaka sayısı bin 226 oldu. Son olarak en yüksek yeni vaka sayısı bin 251 ile 9 Mayıs tarihinde kaydedilmişti.

Yeni vakalardaki artış eğiliminin sürdüğüne dikkat çeken RKI, durumun daha da kötüleşmesinden kesinlikle kaçınılması gerektiği uyarısı yaptı. Yeni vaka bildirmeyen bölge sayısının son haftalarda giderek azaldığını belirten RKI, şu an en belirgin artışların Kuzey Ren-Vestfalya ve Hamburg eyaletlerinde kaydedildiğini bildirdi.

Menşe ülkeler arasında Türkiye de var

RKI açıklamasında, sınırların açılmasının ardından yurt dışından taşınan enfeksiyonların genel tablodaki payının belirgin bir şekilde arttığına işaret edilerek, 3-9 Ağustos tarihleri arasında yurt dışından taşınan enfeksiyonların, toplamın yüzde 31'ini oluşturduğu kaydedildi. Enstitü, son dört haftada yurt dışından taşınan enfeksiyonlarda muhtemel menşe ülkeler olarak Batı Balkan ülkeleri, Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Polonya ve İspanya'yı sıraladı.

Alman Disiplinlerarası Acil ve Yoğun Bakım Birliği verilerine göre kayıtlı bin 274 klinikte toplam 30 bin 390 yatağın yüzde 71'i şu an dolu. Koronavirüs hastaları ve diğer hastalar için toplam 8 bin 800 yoğun bakım yatağının boşta olduğu bildirildi. Şu an yoğun bakımda tedavi gören 234 koronavirüs vakasından 139'unun solunum cihazına bağlı olduğu bilgisi verildi.

Salgın açısından riskli sayılan bölgelerden dönenlerin Almanya'daki havalimanlarında koronavirüs testi yaptırması gerekiyor

Salgın açısından riskli sayılan bölgelerden dönenlerin Almanya'daki havalimanlarında koronavirüs testi yaptırması gerekiyor

"İhmalkârlık artıyor"

RKI Başkanı Lothar Wieler, vakalardaki artışın belli kapalı bölgelerle sınırlı olmadığına, genel bir artış eğiliminin gözlendiğine işaret ederek bu gelişmeyi, uyulması gereken davranış kurallarında ihmalkârlığın artmasına bağladı.

Almanya'da koronavirüs pandemisinin patlak vermesinden bu yana en az 218 bin 519 kişi virüse yakalandı, 9 bin 207 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölenlerin yüzde 55'ini erkekler oluştururken ölümlerde yaş ortalaması 81 olarak belirlendi. Koronavirüsten 20 yaş altı grupta sadece üç kişinin hayatını kaybettiği, hepsinin yan hastalığının bulunduğu bildirildi. Ölümlerin vaka sayısına oranı yüzde 4,2 olarak gerçekleşti. İyileşen toplam hasta sayısı ise 198 bin 800 olarak kaydedildi. Koronavirüse yakalananların yaş ortalaması Nisan ayında 50 civarındayken şu an 34'e gerilemiş durumda.

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Almanya'da üç ay aradan sonra günde 1000 vaka eşiği aşıldı

dpa/BK,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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