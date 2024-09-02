Almanya'nın yeni kaptanı Kimmich

Almanya Milli Takımı'nın yeni kaptanı Joshua Kimmich, yeni birinci kalecisi ise Ter Stegen oldu. Milli Takım Teknik Direktörü Nagelsmann takım içinde oyunculardan oluşan bir de konsey kurduklarını bildirdi.

Almanya A Milli Futbol Takımı'nda kaptanlık pazubandını Bayern Münih'in başarılı oyuncusu Joshua Kimmch takacak. 7 Eylül Cumartesi günü Düsseldorf kentinde Macaristan'a karşı Uluslar Ligi müsabakasına çıkacak olan Milli Takım'ın Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, daha önce milli takım kariyerini sonlandırdığını duyuran İlkay Gündoğan'ın halefinin Kimmich olacağını duyurdu. Nagelsmann, Kimmich'in sahada olmadığı maçlarda ise kaptanlık görevinin Antonio Rüdiger ve Kai Havertz tarafından üstlenileceğini bildirdi.

Nagelsmann açıklamasında, "Kaptanlar takımın düşüncelerini teknik heyete aktaran kişilerdir. O (Kimmich) sahip olduğu mantalite ile öne çıkıyor" dedi. Takım içinde bir de konsey kurulduğu bilgisini paylaşan Nagelsmann, Jonathan Tah, Pascal Groß, Niclas Füllkrug ve Marc-Andre ter Stegen'den oluşan bu konseyin sorumluluk sahibi karakterlerden oluştuğunu ve takımın tamamının bu ekibin seçilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Marc-Andre ter Stegen Fotoğraf: Irina R. Hipolito/ZUMA Wire/IMAGO

Yeni 1 numara Ter Stegen

İlkay Gündoğan gibi milli takım kariyerini sonlandıran ve şimdiden adını Alman futbolunun en büyük isimleri arasına yazdıran Manuel Neuer'in yerini ise İspanya'nın köklü kulübü FC Barcelona'da forma giyen Marc-Andre ter Stegen alacak.

Kaleci konusu ile ilgili de bilgi veren Julian Nagelsmann, "Bir numaramız net bir şekilde Marc" dedi. İlk kez milli formayı 2012 yılında giyen Ter Stegen, bugüne dek 40 kez milli takım kalesini korudu. Uzun yıllar Neuer'in arkasında yedek bekleyen 32 yaşındaki kaleci, 2017 yılında Almanya Milli Takımı ile Rusya'da düzenlenen FIFA Konfederasyon Kupası'nı kazandı.

SID,dpa / ET,AÜ

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