"Almanya'nın yılda 400 bin göçmene ihtiyacı var"

Almanya Federal İstihdam Dairesi Başkanı Detlef Scheele, ülkeye acilen daha fazla göçmen alınması için hükümete çağrıda bulundu.

Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'a konuşan Scheele, demografik nedenlerle bazı mesleklerde bu yıl potansiyel iş gücünün 150 bin azaldığını belirterek "Almanya'nın iş gücü tükeniyor" dedi.

Önümüzdeki yıl daha da fazla iş gücü kaybı olacağını söyleyen Scheele, Almanya'nın bu sorunun ancak vasıfsız kişilerinkalifiye iş gücühaline gelmeleri ve yarı zamanlı çalışan kadınların daha uzun çalışması sağlanarak, ayrıca özellikle de ülkeye göçmen alınarak çözülebileceğini söyledi.

Alman hükümetinin bu sorunu çözmek zorunda olduğunu ifade eden eden Scheele, "Şu anda yılda 400 bin göçmene ihtiyacımız var. Bu, geçmiş yıllara kıyasla çok daha yüksek bir rakam" dedi.

Scheele, hasta bakıcıdan klima teknisyenine, lojistikçiden akademisyene kadar her alanda uzman iş gücü eksikliğinin çekildiğini söyledi.

Reuters/HS,SSB

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