 Almanya’nın silah ihracatında rekor yıl | ALMANYA | DW | 27.12.2019

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ALMANYA

Almanya’nın silah ihracatında rekor yıl

Almanya’da hükümetin onayını alan silah ve teçhizat ihracatının toplam değeri 7 milyar 950 milyon euroya ulaştı. İhracat onayı alanlar arasında insan hakları ihlalleriyle eleştirilen ülkeler başı çekiyor.

Türkiye’ye satılan Alman yapımı Leopard 2 tankların Ankara’nın Suriye'deki müttefiklerine verildiği iddia edilmişti.

Türkiye’ye satılan Alman yapımı Leopard 2 tankların Ankara’nın Suriye'deki müttefiklerine verildiği iddia edilmişti.

Almanya silah ve teçhizat ihracatında rekor bir yılı geride bırakıyor. Federal Hükümet'in onay verdiği toplam silah ihracatının 15 Aralık itibarıyla 7 milyar 950 milyon euroya ulaşarak 2015’in rekorunu kırdığı belirtildi. Böylece 7 milyar 860 milyon euro ile rekor yılı olan 2015’ten sonra son üç yılda düşüşe geçen silah ihracatlarında, geçen yıla oranla yüzde 65'lik bir artış kaydedilmiş oldu.

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Almanya'da aşırı sağcıların silah edinmesinin engellenmesi için silah yasası sertleştiriliyor. İlgili yasa tasarısı bugün Federal Meclis'ten geçti. (13.12.2019)

Alman hükümeti, Suriye’nin kuzeyindeki askeri harekat nedeniyle Türkiye'ye silah satışlarının durdurulduğunu açıklamıştı. Ancak bu açıklamaya karşın Alman hükümeti silah satışlarına izin veriyor. (29.11.2019)

Sol Parti’nin soru önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıta göre, bu yılın ilk 10 ayında 7 milyar 420 milyon euro değerinde silah ihracatına onay verildi. Buna göre, silah satışı 2015 yılındaki rekora ulaştı. (13.11.2019)

Alman haber ajansı dpa’nın Ekonomi Bakanlığı’nın Sol Partili Sevim Dağdelen ile Yeşiller partisinden Omid Nouripour’un soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı habere göre, en fazla silah ihracatı onayı, 1 milyar 770 milyon euro ile Macaristan için verildi. Macaristan'ı 802 milyon Euro ile Mısır takip ederken, üçüncü sırada da 483 milyon euro ile ABD geldi.

İkinci sırada yer alan Mısır’ın yanı sıra; Yemen’de Husilere karşı hükümete destek veren Suudi Arabistan'ın dokuzuncu sırada gelmesi dikkat çekti.

Almanya'da koalisyon ortakları Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Mart 2018 tarihli koalisyon anlaşmasında Yemen Savaşı’na müdahil olan devletlere silah ve teçhizat onayına kısıtlama getirilmesi karara bağlanmıştı. Almanya ancak Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra Suudi Arabistan’a silah ihracatını durdurma kararı alındığını açıklamıştı.

Diğer yandan insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere hedef olan Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Cezayir ve Endonezya’nın en fazla ihracat onayı verilen ülkeler arasında ilk 10’da yer aldığı görüldü.

Muhalefetten tepkiler

Sol Partili milletvekili Sevim Dağdelen, söz konusu çarpıcı rakamların silah ihracatına yönelik sistemin işlemediğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Dağdelen, partisinin silah ihracatını yasaklayan yasal düzenleme talebini de yineledi.

Yeşiller partisinin silahsızlanma politikaları sözcüsü Katja Keul de bu artışın ihracat politikasındaki sınırlamalara rağmen gerçekleşmesinin anlaşılabilir olmadığını belirterek, “Artık Federal Hükümeti (silah) teslimatları için bir dış politika ve güvenlik gerekçelendirmesi yapmaya mecbur bırakacak bir kontrol yasasına ihtiyacımız var” diye konuştu.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmeier, 2015 sonrası silah ihracat onaylarında yaşanan düşüşü, 2017 genel seçimleri sonrası koalisyonun kurulma sürecinin uzun sürmesi ve bu durumun karar alım sürecinde neden olduğu yığılmaya bağlamıştı.

dpa/SÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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