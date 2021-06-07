Almanya’nın kararı Türk turizmini nasıl etkileyecek?

Almanya hükümetinin, Türkiye’nin koronavirüs salgını ile ilgili risk seviyesini "yüksek insidans bölgesi" kategorisinden "risk bölgesi" kategorisine düşürmesiyle birlikte Türkiye’den Almanya'ya gidenlere karantina uygulaması 6 Haziran itibarıyla kalktı.

Karar, geçen yılı pandeminin gölgesinde geçiren turizmciler arasında olumlu bir hava yarattı. Bu zamana kadar Alman turistlerden umudunu kesen oteller ve seyahat acenteleri hazırlıklarına başladılar.

Ağustos’a kadar talep yoğun

DW Türkçe’ye konuşan Almanya'daki Türk Acenteler Birliği (COOP TRR) Yönetim Kurulu Üyesi ve Happy Holiday Genel Müdürü Fatih Şenel, Türkiye’de Covid-19 vaka sayıların düşmesi ve özellikle 6 Haziran’dan itibaren Türkiye’den gelenler için koronavirüs negatif olduğunu gösteren testin yeterli olması, Almanya’da aşı olanların teste tabi tutulmaması nedeniyle talebin arttığını vurguluyor.

Şenel, "Şartların rahatlatılması sebebiyle yoğun bir rezervasyon akışı var. Burada yaşayan Türkler hem aile ziyareti hem sadece otel, sadece bilet ve turistik anlamda paket turlar talep ediyor. Ama aynı zamanda burada yaşayan diğer yabancılar ve Almanlardan da talep var" diyor.

Ancak Şenel’e göre talep henüz kısa vadeli; Haziran, Temmuz ve Ağustos satışlarını kapsıyor. Şenel "Ama bu gidiş bu şekilde devam ederse biz sonbahar satışlarının da önümüzdeki iki üç hafta içinde yoğunluk kazanacağına inanıyoruz" diye konuşuyor.

Sektörde olumlu bir hava olsa da bunu krizi atlatmış olarak görmemek gerektiğine değinen Şenel, koronavirüs salgınında dalgalanmaların ve mutasyonların varlığına işaret ediyor.

Almanya’da henüz aşılamaların tamamlanmadığına dikkat çeken Şenel, ülkede ikinci aşılamanın yüzde 80 oranında tamamlanmasının Eylül sonu, Ekim ayını bulabileceğini vurguluyor. Şenel, bu nedenle her türlü tedbire hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ediyor.

Peki sezonun geç açılacak olması sektörü nasıl etkileyecek?

"2019 seviyesi imkansız"

DW Türkçe’ye konuşan Türkiye Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, Almanya’nın kararıyla birlikte rezervasyon yaptıranların son dakika müşterileri olacağını, bundan dolayı da daha önceki senelere göre daha az turistin geleceğini düşünüyor.

Cem Polatoğlu

Polatoğlu, "Kıyaslama yaparsak kayıplarımızı karşılayabilecek bir seviyede olacak mı? Hayır, çünkü 2019 verilerini karşılaştırdığımızda, 55 milyar dolar turizm geliri elde etmiş ve 36 milyon turist ağırlamıştık ki bunun 5.5 milyonu Alman turistlerdi, 5 milyon civarı Rus turistlerdi. Bu seviyeye ulaşmamız imkansız" ifadelerini kullanıyor.

Geçen yıl pandemi nedeniyle Türkiye’de turizm sezonu dalgalı geçerken, yaz aylarındaki kısa vadeli hareketlenme de sektör için yeterli olmamıştı. Turizm gelirlerinde üçte iki oranında kayıp yaşandı. 2020 yılında 7 milyon turist ağırlayan Türkiye, yaklaşık 11 milyar dolar gelir elde edebildi.

"Sezonun uzaması tek umudumuz"

Polatoğlu, "Bu sene bu rakamları tutturabilirsek hakikaten yine sevinçliyiz çünkü bu sene turizme çok geç başladık. Çok geç açılacak turizm sezonu. Ancak sezonun uzaması tek umudumuz. Yani Eylül’e, Ekim’e hatta Kasım’a uzaması belki kayıplarımızın bir kısmını karşılamamızı sağlayabilir" görüşünü paylaşıyor.

Cem Polatoğlu, sektörde kayıpların birkaç sene daha kapatılamayacağı görüşünde.

"Tabi ki bir çıkış trendine girmesi hepimizin isteği ve arzusu" diyen Polatoğlu, bu sene Türkiye’nin 10 milyon civarında turist ağırlamasını beklediklerini ifade ediyor. Polatoğlu’na göre turizm geliri de geçen seneki rakamlara yakın olacak.

Cem Polatoğlu, "Neredeyse temmuz ayına yaklaştık ve henüz Türkiye’de kitle turizmi dediğimiz mass turizm henüz başlamadı. Ancak Almanların ve Rusların gelmesiyle beraber bir çıkış ivmesine gireceğini tahmin ediyoruz" diyor. Sezonun özellikle Almanlar için biraz daha uzamasını beklediklerini dile getiren Polatoğlu, Eylül, Ekim, Kasım aylarında otellerin Alman müşterilerini ağırlayacağını düşünüyor.

Rusya’nın yasağı sürüyor

Almanya’nın turizmde Türkiye’nin birinci partneri olduğunu ifade eden Polatoğlu, ikinci partner olan Rusların ise henüz Türkiye’ye seyahat edemediğini hatırlatıyor.

Rusya, 12 Nisan’ta Türkiye'ye uçuşları 1 Haziran’a kadar kısıtlama kararı almıştı. Bu yasağı ay başında 21 Haziran’a kadar uzattı. Türkiye’de hükümet 21 Haziran'da kısıtlamanın kaldırılmasını bekliyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Rusya'dan bir heyetin Türkiye'ye gelerek tedbirleri yerinde göreceğini belirtti.

Rusya’nın kararının siyasi olacağını ve Türkiye’nin NATO Zirvesi’ndeki tutumuna bağlı değişeceğini düşünen Polatoğlu, Ruslar geldiği taktirde Türkiye turizminin çifte bayram yapacağı görüşünde.

Pelin Ünker

© Deutsche Welle Türkçe