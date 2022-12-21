Almanya'nın AB dışına ihracatı düşüşte

Almanya'nın Avrupa Birliği dışına ihracatındaki düşüş geçen ay da sürdü. Ekonomistler ihracat rakamlarının gelecek yıldan itibaren ise yükselişe geçmesini bekliyor.

Almanya'dan Avrupa Birliği (AB) dışına gerçekleştirilen ihracatta Kasım ayında düşüş kaydedildi.

Federal İstatistik Dairesi'nden Çarşamba günü yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere yapılan ihracatın bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalarak 61,8 milyar euroya gerilediği bildirildi.

Yapılan açıklamada, geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında ise yüzde 13,8'lik bir büyüme kaydedildiği bildirildi. İstatistik Dairesi uzmanlarına göre bu durum dış ticaret fiyatlarındaki güçlü artıştan kaynaklandı.

Son verilere göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler listesindeki birinci sırasını korudu. ABD'ye Kasım 2021'e kıyasla yüzde 32,3'lük bir artışla 14,6 milyar euro değerinde ürün ihraç edildi.

Uzun süredir katı korona kısıtlamaları uygulayan Çin ile yapılan ticaret ise yüzde 5,6 artarak 9,4 milyar euroya ulaştı. Büyük Britanya'ya yapılan ihracat ise yüzde 28,8'lik artışla 7,8 milyar euroya yükseldi.

Rusya'ya ihracatta düşüş

Almanya'nın Rusya'ya yaptığı sevkiyatlar ise Ukrayna savaşı ve Batı'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle düşüşe geçti ve yüzde 52,4 oranında azalarak 1,2 milyar euroya geriledi.

Rusya Kasım ayında Almanya'nın AB dışındaki ihracat sıralamasında onuncu sırada yer aldı. Ukrayna savaşı öncesine rastlayan Şubat ayında ise Rusya beşinci sırada bulunuyordu.

Almanya'daki ekonomi enstitüleri önümüzdeki yıl ihracatta hafif bir artış bekliyor. Kiel'de bulunan Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) önümüzdeki yıl Almanya'dan yapılacak ihracatın yüzde 1,9 oranında artmasının beklendiğini hesapladı. İhracattaki düşüş beklentisi, önümüzdeki yıl birçok ülkenin resesyona girme olasılığının yüksek olmasına bağlandı. Ekonomi uzmanları bu durumun "Made in Germany" (Alman Malı) ürünlere olan talebi azaltacağı uyarısında bunuyor.

Çok sayıda ülkede merkez bankalarının faiz oranlarını keskin bir şekilde artırmasının da yatırım amaçlı kredileri daha pahalı hale getirdiği, bu durumun da talep üzerinde baskı yarattığına işaret edildi.

AFP,Reuters / TY,ET