Almanya’dan Yemen’deki uluslararası koalisyona silah satışı

Alman hükümeti ilk görev yılında Yemen savaşına katılan Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyona yaklaşık 400 milyon euro değerinde silah ve askeri teçhizat satışına onay verdi. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) Yeşiller milletvekili Omid Nouripour'un konu ile ilgili soru önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıta dayandırdığı haberinde, silah satışına ilişkin bilgiler yer aldı.

Haberde, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) koalisyon protokolünde silah satışının kısmen durdurulması konusunda uzlaşma sağlanmasına rağmen silah satışının sürdüğüne dikkat çekildi. Buna göre, kabine üyelerinin 14 Mart 2018'de yemin ederek göreve başlamasından sonraki bir yıl içinde sekiz ülkeye silah ihracatı için toplam 208 kez onay verildiği belirtildi.

Suudi Arabistan, İran destekli Husi milislerine karşı savaşan Yemen hükümetine yardım etmek için 2015 yılında uluslararası askeri bir koalisyon oluşturmuştu. Yemen'deki savaşın insani krize yol açması nedeniyle, SPD koalisyon pazarlıklarında savaşa katılan ülkere silah satışının durdurulması için ısrar etmişti. CDU/CSU ise önceden verilan ihracat onaylarını bu kapsam dışında tutarak, sadece savaşa "doğrudan” katılan ülkelere silah ve askeri teçhizat satışının yasaklanmasını kabul etmişti.

Yemen'de savaşan ülkelere silah satışı

Yemen'deki uluslararası koalisyona en büyük desteği Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri veriyor. Haberde, Alman hükümetinin göreve başlamasından Kasım 2018'e kadar Suudi Arabistan'a yaklaşık 255 milyon euro değerinde silah satışı için 10 onay verdiği belirtildi. Suudi Arabistan'ın yanı sıra koalisyonda yer alan ülkelerden Birleşik Arap Emirliklerine de 57 milyon euro değerinde satış için 68 onay verildiği kaydedildi.

Ayrıca yine Yemen'deki savaşa müdahil Kuveyt'e 47 milyon 700 bin euro, Bahreyn'e 16 milyon 200 bin euro, Mısır'a 11 milyon 800 bin euro, Ürdün'e 11 milyon 300 bin euro ve Senegal'e 55 bin euro değerinde silah ve askeri teçhizat ihracatı için onay verildiği belirtildi. Yemen'e silah satışına izin verilmediğine dikkat çekildi.

Suudi Arabistan'a silah satışı

Haberde, Suudi Arabistan'a yapılan satışının Kasım 2018 öncesinde yapıldığı vurgulandı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından, Almanya daha önce onayı verilen satışlarla birlikte Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararı almıştı. Yemen’deki savaşı da gözönünde bulunduran hükümet, yasağın süresini uzatmıştı.

31 Mart’ta süresi sona erecek yasağın uzatılıp uzatılmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Suudilere silah satışı koalisyon ortakları muhafazakar Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokratlar arasında anlaşmazlık yaratıyor. İngiltere ve Fransa ile silah sanayinde yapılan işbirliğini gözönünde bulunduran Hristiyan Demokratlar, yasağın gevşetilmesini istiyor. SPD ise Suudi Arabistan’a silah satışına izin verilmemesi için diretiyor.

dpa/JD,SSB

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