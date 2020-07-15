 Almanya′dan yabancı öğrencilere vize engeli | ALMANYA | DW | 14.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya'dan yabancı öğrencilere vize engeli

Almanya’da eğitim bakanlığının, yerleşkede bulunma zorunluluğu olmayan, tamamen açık ya da sanal öğretime tabi yabancı öğrencilere, koronavirüs salgını nedeniyle vize vermediği ortaya çıktı. Muhalefet konuya tepkili.

default

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hükümetin bir süre önce, koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla,  öğrenimlerine online derslerle devam eden yabancı öğrencileri ve bu kapsamda yaklaşık 9 bin Alman öğrenciyi sınır dışı etme planı, iptal edilmeden önce Almanya'da büyük bir tepki ile karşılanmıştı. Ancak Almanya Federal Meclisindeki muhalefet partilerinden Yeşiller'in milletvekili Kai Gehring'in, Federal Eğitim Bakanlığına yönelik soru önergesi, Almanya'nın da benzer bir uygulamayı bir süredir tatbik ettiğini ortaya çıkardı.

ARD televizyonunun, bakanlığın söz konusu soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı haberine göre Almanya, vize başvurusunda bulunan yabancı yüksek öğretim öğrencilerinden, üniversite ya da yüksekokulda yüz yüze derslere katılma zorunluluğunu gösteren bir belge talep ediyor. Herhangi bir açık öğretim programında olan veya tamamen online derslerle eğitim alan yabancı öğrencilere ise, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, temmuz ayının başından bu yana vize verilmiyor.

Bakan Karliczek ABD'yi eleştirmişti

Almanya Eğitim Bakanı Anja Karliczek, ABD'nin daha sonra uygulamaktan vazgeçtiği yabancı öğrencileri sınır dışı etme planı ile ilgili olarak, "eğitim ve araştırma karşılıklı etkileşimle hayat bulur, özellikle de uluslararası etkileşimle" ifadesini kullanmış ve bu durumun pandemi döneminde de ayakta tutulması gerektiğini savunmuştu.

Soru önergesini veren Yeşiller milletvekili Kai Gehring, "Federal hükümet bu uygulamada ısrarcı olursa tam bir çifte standart örneği sunmuş olacak" değerlendirmesinde bulundu. Gehring, özellikle dış politikadaki güvenilirlik adına, uluslararası öğrenciler için engellerin derhal ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. Almanya'ya giriş iznini, üniversitede fiziki anlamda bulunma şartına bağlamanın, öğrenciliğin sadece derslere girmekten ibaretmiş gibi "hatalı bir varsayım" olduğunu belirten Yeşiller eğitim uzmanı Gehring, "Değişim programlarının bir amacının da, misafir olunan ülkenin kültürünü ve toplumu tanımak olduğunu" dile getirdi. 

"Bürokratik dar görüşlülük"

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) eğitim politikaları uzmanı Jens Brandenburg da hükümeti bu konuyla ilgili olarak ağır bir dille eleştirdi. Federal hükümetin, "bürokratik dar görüşlülüğü" ile uluslararası öğrenci değişimini baltaladığını dile getiren Brandenburg, koronavirüs test sonuçlarına bakılmaksızın uygulanan toptan bir ülkeye giriş yasağının tamamen abartı olduğunu vurguladı. 

Almanya Yabancı Öğrenciler Birliği Sözcüsü Kumar Ashish de, söz konusu uygulamadan dolayı mağdur olan çok sayıda öğrenci olduğunu belirtti. ARD'ye konuşan Ashish, "Hindistanlı bir öğrenci için, üniversitenin kütüphanesinden yararlanamadıktan sonra, internet üzerinden dersleri takip etmenin ne anlamı var?" sorusunu gündeme getirdi.

dpa / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

ABD'nin yabancı öğrencileri sınır dışı planı iptal

ABD, yoğun eleştirilerin ardından pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan yabancı öğrencileri sınır dışı etme planından vazgeçti.  

ABD: Yabancı öğrenciler sınır dışı edilebilir

ABD, yüksek öğrenimde uzaktan eğitime devam edilmesi durumunda yabancı öğrencilerin okul değiştirmelerini veya ülkeyi terk etmelerini istedi, aksi takdirde sınır dışı edilebileceklerini duyurdu.  

Benzer içerik

USA ausländische Studenten

ABD'nin yabancı öğrencileri sınır dışı planı iptal 15.07.2020

ABD, yoğun eleştirilerin ardından pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan yabancı öğrencileri sınır dışı etme planından vazgeçti.

Deutschland München | Coronavirus | leere Straße

Almanya koronadan çıkış stratejisini tartışıyor 14.04.2020

Alman'da siyaset, ulusal bilim akademisi Leopoldina‘nın koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi konusunda yaptığı tavsiyeleri tartışıyor.

Berlin - Lesesaal, Zentralbibliothek der Humboldt-Uni Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum

Öğrencilerin Erasmus hayaline ekonomik engel 18.01.2020

Türkiye'deki ekonomik sorunlar, Erasmus'la Avrupa'da okumak isteyen üniversite öğrencilerinin önündeki engelleri artırıyor. Artık Erasmus yapabilme kriteri, derslerdeki başarıdan ziyade maddi gelir düzeyi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Alman hükümeti Akdeniz'deki gerilim konusunda Ankara ve Atina'ya doğrudan görüşme çağrısını yineledi

Almanya'dan Ankara ve Atina'ya "doğrudan görüşme" çağrısı

Alman hükümeti, AB Dış İlişkiler Konseyi öncesinde Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili olarak tansiyonu düşürme ve doğrudan görüşme çağrısı yaptı. Toplantıdan Türkiye ile ilgili karar beklenmiyor.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  