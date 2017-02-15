 Almanya′dan Ukrayna′ya silah desteği | Almanya | DW | 27.02.2022

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Almanya

Almanya'dan Ukrayna'ya silah desteği

Başbakanı Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını "dönüm noktası" olarak nitelendirerek, Ukrayna'yı desteklemek için ülkeye silah gönderme kararının alındığını açıkladı.

Bir Alman askeri omzunda Stinger tipi hava savunma silahı ile görülüyor

Alman hükümeti Ukrayna'ya Stinger tipi hava savunma silahı gönderileceğini açıkladı

Alman hükümeti, Rus saldırısı altında bulunan Ukrayna'ya ordu envanterindeki silahlardan gönderme kararı aldı. Alman hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit Cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bin tank savar ve 500 Stinger tipi hava savunma füzesi ile destekleneceğini bildirdi. Açıklamada, silahların sevkiyatının mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yapılacağının altı çizildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın saldırılarının yeni bir "dönüm noktası" oluşturduğunu vurgulayarak, "Putin'in işgalci ordusuna karşı kendisini savunmada Ukrayna'ya elimizdeki güçlerle destek olmak bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Ukrayna'ya silah gönderme kararı vermesi Berlin'in izlediği siyasette önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Kriz bölgelerine öldürücü silahlar gönderilmemesi yönünde bir tutum izleyen Alman hükümeti, bu nedenle Ukrayna'ya da silah sevkiyatını reddediyordu.Almanya, Ukrayna'ya daha önce 5 bin miğfer gönderileceğini açıklamıştı.

Alman hükümeti, bu kararını açıklamadan önce de NATO müttefikleri Hollanda ve Estonya'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmasına onay verdi. Hollanda'nın Alman yapımı 400 tank savar ve Estonya'nın da eski Doğu Almanya üretimi topçu silahı göndereceği belirtildi. Söz konusu silahlar Alman üretimi olduğu için sözleşme gereği üçüncü bir ülkeye gönderileceği zaman Alman hükümetinin onayı gerekiyor.

Öte yandan, farklı partilerden siyasetçiler Almanya'nın Ukrayna'ya mali, insani ve askeri desteğini artırmasını talep ediyor. Koalisyon partileri Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) milletvekilleri meclise sundukları ortak önergede Alman hükümetinden Ukrayna'ya "askeri teçhizat tedarikinin sürdürülmesinin" değerlendirilmesi talebinde bulundu. Söz konusu önerge bugün (Pazar) Alman meclisinde yapılan olağanüstü oturumda ele alınıyor.

 

DW,AFP,dpa / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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