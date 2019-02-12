 Almanya′dan Türkiye′ye ″yabancı basın kartı″ uyarısı | ALMANYA | DW | 13.02.2019

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ALMANYA

Almanya'dan Türkiye'ye "yabancı basın kartı" uyarısı

Alman hükümeti, Türkiye'de görev yapan Alman medya mensuplarının basın kartlarının yenilenmesinde yaşanan gecikmeye işaret ederek basın kartlarının ivedilikle yenilenmesi çağrısı yaptı.

Symbolbild Journalismus (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de görev yapan Alman basın ve medya mensuplarının basın kartlarının yenilenmesindeki gecikmeleri eleştirerek, oturma izninin uzatılması için de gerekli olan basın kartları ile ilgili işlemlerin hızlandırılmasını talep etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hangi yayın kuruluşu ya da gazeteden olursa olsun, yurt dışında görev yapan Alman muhabirlerin Türkiye'de makul şartlarda görev yapabilmesi için Alman Dışişleri Bakanlığı'nın tüm gücüyle çalıştığı” belirtilerek "Buna doğal olarak basın kartlarının yenilenmesi de dâhil” ifadesi kullanıldı.

Yabancı basın kartlarının neden yenilenmediğiyle ilgili Ankara'dan henüz resmi bir açıklama yapılmazken gayriresmi yoldan, gecikmeyle ilgili sorunun idari nedenlerden kaynaklandığı aktarıldı.

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "gecikmenin salt siyasi nedenlere dayandığına dair bir işaret” olmadığını belirterek Alman Büyükelçiliğinin Türk tarafı ile yakın temas halinde olduğunu kaydetti. Sözcü, Bakanlığın ayrıca ortak hareket ederek baskı oluşturmak için diğer uluslararası partnerlerle de irtibat halinde olduğu vurgulayarak "Gecikmenin nedeninden bağımsız olarak basın kartlarının teslim edilmesini bekliyoruz” dedi.

Auswärtiges Amt in Berlin (picture-alliance/dpa)

Almanya Dışişleri Bakanlığı

Gazeteciler endişeli

Türkiye'de görev yapan Alman basın mensuplarının neredeyse yarısının basın kartları, sürelerinin dolmasının üzerinden altı hafta geçmesine rağmen yenilenmedi. Ankara'nın onayıyla yıllık olarak dağıtılan basın kartları, yabancı basın mensuplarının Türkiye'de çalışabilmesi için resmi izin niteliği taşımanın yanı sıra Türkiye'de oturma izni için de ön koşullar arasında sayılıyor.

Basın kartlarının yenilenmemesi İstanbul'da çalışan Alman gazeteciler arasında endişeye yol açtı. Geçerli basın kartının ibraz edilememesi güvenlik denetimlerinde sorun yaratabileceği gibi oturma izninin uzatılamaması sınır dışı riskini de beraberinde getiriyor.

AFP, MK/BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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