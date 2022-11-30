Almanya'dan Türkiye'ye uçuşlarda yüzde 77'lik artış

2022'nin yaz aylarında geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'dan yurt dışına uçakla seyahat eden yolcu sayısı, yüzde 109 oranında arttı. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 2022'nin Nisan-Ekim döneminde, 54,6 milyon kişi Alman havalimanlarından kalkan uçaklarla yurt dışına gitti. Bu rakam, pandemi koşullarının ve kısıtlamalarının etkili olduğu 2021'e göre önemli bir artışa tekabül etse de, pandemiden önceki son yaz dönemi olan 2019 yazı ile kıyaslandığında, yolcu sayısında yüzde 22,5'lik bir azalma olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye ikinci sırada

Almanya'dan Avrupa ülkelerine kalkan uçaklarla en çok yolcu taşınan ülke yaklaşık 9 milyon kişi ile İspanya oldu. Nisan-Ekim ayları arasında Almanya'dan hava yolu ile en fazla seyahat edilen ikinci ülke ise, yaklaşık 6 buçuk milyon yolcu ile Türkiye oldu. Bu da bir yıl öncesine oranla Türkiye'ye seyahatlerde yüzde 77'lik bir artış olduğunu gösteriyor. Söz konusu listede İspanya ve Türkiye'yi, her ikisi de yaklaşık dört milyon yolcu ile üçüncü sırada İtalya ve dördüncü sırada Yunanistan takip ediyor.

Kıtalar arasında en çok tercih edilen ülke ABD

İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, Almanya'dan söz konusu dönemde kıtalar arası uçuşlarla en fazla yolcu taşınan ülke Amerika Birleşik Devletleri (ABD) oldu. Sekiz aylık dönemde Almanya'dan ABD'ye yaklaşık 3,8 milyon yolcu seyahat etti. Bu rakam, geçen seneye göre üç katlık bir artışa denk gelse de, 2019 yılı ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde 20'lik bir düşüşe işaret ediyor.

AFP,dpa / ET,BK