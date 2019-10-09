 Almanya’dan Türkiye’ye kınama | ALMANYA | DW | 09.10.2019

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ALMANYA

Almanya’dan Türkiye’ye kınama

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı harekatı "en sert şekilde" kınadı.

Heiko Maas (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"nı en sert şekilde kınadığını açıkladı. Maas, "Türkiye bu şekilde, bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma ve IŞİD'in yeniden güçlenmesi riskini göze almış bulunmaktadır" açıklaması yaptı.

Alman Dışişleri Bakanı, sekiz yıllık savaşın ağır bir şekilde etkilediği Suriye'nin istikrara ve siyasi sürece ihtiyacı olduğunu belirterek bu sürecin ilk adımı olarak yakın zaman içinde oluşturulması planlanan Anayasa Komitesi'ne işaret etti. Maas, Türkiye‘nin harekatının yeni bir insani felaket ve yeni sığınmacı hareketlerine yol açma tehlikesine dikkat çekti.

Almanya Dışişleri Bakanı, "Türkiye'yi harekatı sona erdirmeye ve güvenlik çıkarlarını barışçı yollardan izlemeye çağırıyoruz" dedi.

DW/BK,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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