Almanya'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gerçeleştirdiği ziyaret sırasında Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları konusunda uyarıda bulundu.

Maas, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin duruşumuz çok net. Uluslararası hukuka uyulmalı. AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme, ancak Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarını sonlandırması hâlinde mümkün" dedi.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını bu ay başında devralan Almanya'nın dışişleri bakanı Maas, Atina'daki temasları kapsamında Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü. Maas, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ile de bir araya gelecek.

Berlin, geçen hafta Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın çözümü için Türk ve Yunan yetkililer arasındaki gizli görüşmelere ev sahipliği yapmıştı.

Çavuşoğlu'nun üçlü toplantı açıklaması

Görüşmeleri kamuoyuna açıklayan isimse Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmuştu. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bazı Dışişleri Bakanlığı mensuplarının Berlin'de Alman ve Yunan yetkililerle bir üçlü toplantıya katıldığını duyurmuştu.

Ancak Yunanistan'da muhalefet, görüşmelerle ilgili bilgiyi Türk Dışişleri Bakanı'nın ağzından öğrenmeleri nedeniyle Mitsotakis'e tepki göstermişti.

Mısır'ın Libya kararına eleştiri

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Mısır'ın Libya'ya asker gönderme planıyla ilgili de uyarıda bulundu.

Askeri müdahahale kararlarını "hoş karşılamadıklarını" belirten Maas, bu tip adımların her zaman "gerginliği daha da artırma tehlikesi" oluşturduğunu söyledi.

Mısır meclisi dün Libya'ya asker gönderilmesine olanak tanıyan tezkereyi onaylamıştı. Meclis kararı, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi'nin Libya'daki Türkiye destekli güçlere yönelik askeri müdahale tehdidinde bulunmasının ardından gelmişti.

DW,rtr,dpa/CÖ,HS

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