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Almanya ve İsveç dışişleri bakanları Baerbock ve Billström
Almanya ve İsveç dışişleri bakanları Baerbock ve BillströmFotoğraf: Michael Sohn/AP/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya'dan Türkiye ve Macaristan'a "NATO onayı" çağrısı

4 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Türkiye ve Macaristan'a, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini daha fazla bloke etmemeleri çağrısı yaptı. İsveç Dışişleri Bakanı da kısa süre içinde Ankara'ya gideceğini açıkladı.

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye ve Macaristan'ı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini onaylamaya çağırdı. Berlin'de İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Baerbock, Haziran ayında Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye ve Macaristan dahil 30 üye ülkenin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine destek taahhüdünde bulunduğunu hatırlatarak, "İşte şimdi tam da bunun yerine getirilmesi gerekiyor" dedi.

NATO zirvesinde imzalanan memorandumun iki ülkenin NATO üyeliğine kabulü için son derece net bir zemin oluşturduğunu ve "gri alana yer bırakmadığını" belirten Alman Bakan, "NATO antlaşmasında öngörüldüğü gibi Avrupa Birliği (AB) sözleşmesinde de dayanışma maddesi vardır. Bu güvenliği de kapsar. Otuz üye ülkenin tümünün bunun farkında olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

İsveç Başbakanı Kristersson Salı günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.
İsveç Başbakanı Kristersson Salı günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.Fotoğraf: Mustafa Kamaci/AA/picture alliance

İsveç Dışişleri Bakanı Ankara yolcusu

İsveç Dışişleri Bakanı Billström de ülkesinin NATO üyeliğine yönelik Türkiye'nin koşullarıyla ilgili istişareleri devam ettirmek üzere "kısa süre içinde" Ankara'ya giderek temaslarda bulunacağını kaydetti. Türkiye ile görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediğini belirten Billström, Ankara'daki görüşmenin "diyalog için daha fazla alan bulunduğunu gösterdiğini" söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı, "İsveç NATO'ya hızlı ve pürüzsüz bir üyelik için büyük gayretle çalışmaktadır. Memorandumda belirlenen tüm koşullar yerine getirildiğinde Türk parlamentosu onay için hazır olacaktır" diye konuştu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Salı günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmiş, Erdoğan görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Haziran ayında planlanan seçimlere atıfta bulunarak onayın Temmuz ayına sarkabileceği mesajını vermişti.

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için NATO'ya üye 30 ülkenin meclis onayı gerekiyor. Şimdiye kadar Türkiye'nin yanı sıra Macaristan da da mecliste oylama yapılmadı. Macaristan Çarşamba günü yaptığı açıklamada meclis onay sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirmişti.

AFP,rtr / BK,ET

 

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