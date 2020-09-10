Almanya'dan Türkiye geneline seyahat uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle riskli ülkeler arasında görülen Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısında güncelleme yaptı. Buna göre seyahat uyarısından muaf tutulan Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya da 9 Kasım'dan itibaren seyahat uyarısı kapsamında yer alacak.

Yaz turizm sezonunda Türkiye'nin seyahat uyarısı yapılan ülkeler listesinden çıkarılması için Ankara ile Berlin arasında yoğun görüşme trafiği yaşanmış, Türk hükümeti Almanya'ya güçlü baskı uygulamıştı. Ankara'nın koronavirüsle mücadelede kapsamlı bir turizm ve hijyen konsepti sunmasının ardından Berlin, turizmin yoğun olduğu Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya illerini seyahat uyarısının dışında bırakmıştı.

Ancak diğer iller gibi bu dört ilden Almanya'ya geri dönmek isteyenler de yola çıkmadan 48 saat içinde kendi imkanlarıyla Türkiye'de koronavirüs testi yaptırmakla yükümlü. Testi pozitif çıkanların yine Türkiye'de 14 günlük karantinaya girmeleri ya da hastalık durumunda tedavilerini Türkiye'de yaptırmaları gerekiyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın son güncellemesiyle Türkiye'deki dört ilin muafiyeti 9 Kasım itibarıyla sona erecek.

Ülke ya da bölgelere yönelik seyahat uyarısı, seyahat yasağı anlamına gelmiyor. Dışişleri Bakanlığı bu ülkelere gerekli olmayan turistik seyahatlerden kaçınılması uyarısında bulunuyor. Ancak Bakanlık'ın seyahat uyarısı yaptığı ülkeye gidenler, seyahat sigortası gibi konularda çıkabilecek hukuki sorunlardan kendileri sorumlu oluyor.

DW/BK,HS

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