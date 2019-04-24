 Almanya′dan S-400 açıklaması: Büyük endişe duyuyoruz | TÜRKİYE | DW | 29.04.2019

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TÜRKİYE

Almanya'dan S-400 açıklaması: Büyük endişe duyuyoruz

Alman Büyükelçi Erdmann, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alma planı konusunda ABD'nin endişelerine katıldıklarını belirterek "Türkiye, NATO ile uyumlu olmayan sistemde karar kılarsa sonuçlarını hesaba katmalıdır" dedi.

Waffenabwehrsystem: S-400 Luftverteidigung (picture-alliance/dpa/A. Pavlishak)

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Türkiye'nin Rus füze savunma sistemi S-400'leri satın alma planının Alman hükümetinde büyük endişe yarattığını söyledi. Başkent Üniversitesi ve Konrad Adenauer Vakfı işbirliği ile düzenlenen İstanbul Güvenlik Konferansında konuşan Alman Büyükelçi, "Türkiye'nin Batı İttifakına sıkı bir şekilde kenetlenmiş kalmaya devam etmesini istediklerini, bu nedenle S-400'lerin satın alınmasını büyük endişeyle karşıladıklarını" belirtti.

Almanya'nın planlanan satın alma konusunda ABD ve diğer NATO partnerlerinin endişelerini paylaştığını belirten Erdmann, "Her devlet silah sistemleri satın almakta özgürdür. Ancak NATO ile uyumlu olmayan bir sistemde karar kılması durumunda Türkiye'nin bunun sonuçlarını hesaba katması gerekir" diye konuştu.

Alman Büyükelçi Martin Erdmann

Alman Büyükelçi Martin Erdmann

Konferansa katılan eski Alman ordu mensupları da Türkiye'nin S-400'leri NATO sistemlerine entegre etmeme planıyla ilgili endişelerini dile getirerek ortak hava savunmasının tehlikeye gireceği uyarısında bulundu. NATO müttefiklerinin ortak bir çözüm bulmasının ortak çıkarlar gereği olduğunu belirten eski ordu mensupları, Rusya'nın S-400'ler üzerinden NATO savaş uçaklarıyla ilgili hassas bilgilere ulaşabileceği endişesini de gündeme getirdi.

Kalın: S-400 kararı bir gecede alınmadı

Konferansa katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Türkiye'nin son 10-11 yıl boyunca Amerikan Patriot füze savunma sistemlerini satın almaya çalıştığını, S-400'leri satın alma kararının bir gecede gerçekleşmediğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

S-400'lerin NATO savunma sistemine entegre edilmeyeceğini kaydeden Kalın, "S-400'ler ile ilgili ABD'nin kaygısı şu yönde: F-35 savaş uçaklarının taktik bilgilerinin açılacağı kaygısı var. Bizim uzmanlarımıza göre bu kaygılar tamamen temellendirilmiş kaygılar değil. Çünkü eğer S-400'ün hassas veriye erişim kabiliyeti olsaydı Ruslar bunu çoktan elde etmiş olurdu. Türkiye'nin bunu satın alıp, konuşlandırmasının gereği yoktu. Rusya, Suriye'de S-400 var. İsrail de F-35 uçuruyor etrafta. S-400’lerin bu hassas veriye erişim kabiliyeti olsaydı, zaten bunu şu ana kadar çoktan elde etmiş olurlardı. Bunun NATO'nun hava savunma sistemine bir tehdit oluşturacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin bu endişeleri gidermek üzere ABD ile birlikte incelemelerde bulunma teklifini yineleyerek, Türkiye'nin, kendisinin de dahil olduğu F-35 programını tehlikeye atmak istemeyeceğine işaret etti.

DW,AFP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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