Almanya'dan Putin'e yanıt: Gözümüzü korkutamaz

Almanya topraklarına uzun menzilli Amerikan füzeleriyerleştirilmesi planıyla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Berlin'i tehdit eden sözlerine Alman hükümetinden yanıt geldi. "Bu tür ifadeler gözümüzü korkutamaz" açıklaması yapan Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Putin rejimi yıllardır nükleer açıdan silahlanıyor ve Avrupa'da bir saldırı savaşı yürütüyor. Avrupa'da güvenliğimiz için buna tepki vermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Hükümet sözcü vekili Christiane Hoffmann da Almanya'ya konuşlandırılması planlanan uzun menzilli Amerikan füzelerinin "sadece ve sadece caydırıcılık hedefi güttüğünü" vurguladı.

Rusya lideri Putin Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin planında ısrarcı olması halinde nükleer başlıklı orta menzilli füze üretimine yeniden başlama tehdidinde bulunmuştu.

ABD ve Almanya, Washington'daki NATO zirvesi sırasında 10 Temmuz'da yaptıkları açıklamada, Almanya'ya 2026'dan itibaren uzun menzilli Amerikan füzelerinin konuşlandırılması konusunda anlaştıklarını bildirmişti. Ortak açıklamada, Avrupa'daki mevcut füzelerden daha uzun menzile sahip SM-6 ve 2 bin 500 kilometre menzilli Tomahawk tipi füzelerle şu an geliştirilme sürecindeki hipersonik füzelerin konuşlandırılmasının planlandığı kaydedilmişti.

Gabriel: Kamuoyunda yeterince tartışılmadı

Anlaşmanın Alman kamuoyuna Washington'daki bir basın toplantısından duyurulması ise tepkilere yol açmıştı. Son olarak Putin'in tehdidi sonrasında konuşan eski dışişleri bakanlarından Sigmar Gabriel, konunun Alman kamuoyunda yeterince tartışılmadığını belirterek "Beni rahatsız eden, füzelerin konuşlandırılması niyetinin kendisi değil, bu konuda Almanya'da kamuoyu önünde yeterli tartışma olmamasıdır. Öylesine karara bağlanıyor" diye konuştu.

Sigmar Gabriel Fotoğraf: John Macdougall/AFP/Getty Images

Sosyal Demokrat Partinin (SPD) eski genel başkanları arasında yer alan Gabriel, savunma ve caydırıcılık kapasitesinin bu tür silah sistemleriyle artırılması için halkın bu konuşlandırmanın nedenlerini anlayabilmesi gerektiğini vurguladı.

SPD'li Başbakan Olaf Scholz, planın açıklanması sonrasında Rusya ile Almanya arasında gerilimin tırmanacağı yönündeki endişeleri geri çevirmiş, ancak SPD Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich de çekince belirten isimler arasında yer almıştı.

AFP,dpa / BK,ET

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