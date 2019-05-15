Almanya'dan mülteciler ve uyum için rekor harcama

Almanya, mültecilerin topluma uyum sağlamalarına yönelik programlar ve ilticaya neden olan sorunlarla mücadele için 2018 yılında 23 milyar euro harcama yaptı. Ülke tarihinde bu alanda bir rekor olan meblağ, bir önceki seneye göre de yüzde 10,6’lik bir artışa tekabül ediyor.

Reuters haber ajansının hükümete ait resmi bir evraktan edindiği bu bilgilerin ayrıntıları, Almanya Maliye Bakanlığı tarafından önümüzdeki Çarşamba günü rapor halinde kabinenin onayına sunulacak.

Afrika ülkelerine destek

Reuters'ın elde ettiği bilgilere göre Alman hükümeti, mültecilerin topluma uyum sağlamasına yönelik çalışmalar için eyaletlerle belediyelere 7,5 milyar euro destek sağladı.

Bu alanda federal yönetimin doğrudan kendi çalışmaları için harcadığı para ise 15,5 milyar euro civarında oldu. Bu rakamın 7,9 milyar euroluk kısmı ise, ilticaya ve göçe sebep olan nedenlerle mücadele için harcandı.

En fazla giderin olduğu bu kalemde de bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında bir artış söz konusu. Almanya bu bağlamda, hayatı tehlikeler barındıran Akdeniz üzerinden kaçak göç yoluna rağbetin azalması için çok sayıda Afrika ülkesini mali anlamda destekliyor.

Reuters / ET, GA

© Deutsche Welle Türkçe