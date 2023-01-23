Almanya'dan Leopard tankı için Polonya'ya yeşil ışık

Ukrayna'ya Leopard tankı gönderilmesine karşı çıkan Alman hükümeti, bu konudaki tutumunu değiştirdi.

Fransız LCI televizyonuna konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Polonya'nın Ukrayna'ya Berlin'in onayı olmadan Leopard tankları göndermesi hâlinde Alman hükümetinin tepkisinin ne olacağı yönündeki soruya, "Şu ana kadar bize sorulmadı. Ama sorulsaydı buna engel olmazdık" yanıtını verdi.

Baerbock, "Bu tankların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunu şu an ortaklarımızla ele almamızın sebebi de bu. İnsanların hayatının ve Ukrayna topraklarının kurtarılmasını sağlamamız lazım" dedi.

Baerbock'un açıklamalarından kısa süre önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'nın kan kaybından ölümünü elimiz kolumuz bağlı şekilde izlemeyeceğiz. Almanya ile Leopardlar konusunda anlaşma sağlayamazsak, modern tanklarının bir kısmını savaşan Ukrayna'ya bağışlamaya hazır ülkelerden oluşan daha küçük bir koalisyon kuracağız" demişti.

Giderek artan baskı

Türkiye dâhil bazı NATO ülkelerinin sahip olduğu Leopard tankları, savunma uzmanlarınca Ukrayna için en uygun savaş aracı olarak gösteriliyor. Ukraynalı yetkililer modern Alman tankı Leopard'ların tedariki için aylardır Batılı müttefiklerine çağrıda bulunuyordu. Ancak Leopard'ların başka ülkede kullanımını veto etme hakkını elinde bulunduran Berlin, bu tankların Ukrayna'ya gönderilmesine karşı çıkıyordu.

Leopard 2 tankları hakkında bilgi alan Almanya Başbakanı Olaf Scholz Fotoğraf: Moritz Frankenberg/dpa/picture-alliance

Leopard tankları konusunda Almanya üzerindeki baskı son dönemde giderek artmıştı.

Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun geçen hafta ABD'nin Almanya'daki Ramstein üssünde gerçekleştirdiği toplantıda da Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının gönderilmesi konusunda anlaşmaya varılamamıştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Leopard tanklarının sevkiyatına yeşil ışık yakmak için ABD'nin de bu ülkeye Abrams tankları göndermesi koşulunu öne sürdüğü iddia edilmişti.

Scholz dün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldiği Paris'te Leopard tankları konusunda herhangi bir vaatte bulunmaktan kaçınmıştı. Alman lider, silah teslimatları konusundaki tüm kararların, ABD dâhil müttefiklerle koordineli şekilde alınacağını söylemişti.

DW,rtr,dpa,AFP/CÖ,HT