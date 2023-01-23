Almanya'dan Leopard tankı için Polonya'ya yeşil ışık
3 saat önce
Almanya, Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankı göndermesine engel olmayacağını duyurdu. Alman yapımı Leopard'ların üçüncü ülkelerdeki kullanımı için Berlin'in onayı gerekiyor.
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Ukrayna'ya Leopard tankı gönderilmesine karşı çıkan Alman hükümeti, bu konudaki tutumunu değiştirdi.
Fransız LCI televizyonuna konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Polonya'nın Ukrayna'ya Berlin'in onayı olmadan Leopard tankları göndermesi hâlinde Alman hükümetinin tepkisinin ne olacağı yönündeki soruya, "Şu ana kadar bize sorulmadı. Ama sorulsaydı buna engel olmazdık" yanıtını verdi.
Baerbock, "Bu tankların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunu şu an ortaklarımızla ele almamızın sebebi de bu. İnsanların hayatının ve Ukrayna topraklarının kurtarılmasını sağlamamız lazım" dedi.
Baerbock'un açıklamalarından kısa süre önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'nın kan kaybından ölümünü elimiz kolumuz bağlı şekilde izlemeyeceğiz. Almanya ile Leopardlar konusunda anlaşma sağlayamazsak, modern tanklarının bir kısmını savaşan Ukrayna'ya bağışlamaya hazır ülkelerden oluşan daha küçük bir koalisyon kuracağız" demişti.
Giderek artan baskı
Türkiye dâhil bazı NATO ülkelerinin sahip olduğu Leopard tankları, savunma uzmanlarınca Ukrayna için en uygun savaş aracı olarak gösteriliyor. Ukraynalı yetkililer modern Alman tankı Leopard'ların tedariki için aylardır Batılı müttefiklerine çağrıda bulunuyordu. Ancak Leopard'ların başka ülkede kullanımını veto etme hakkını elinde bulunduran Berlin, bu tankların Ukrayna'ya gönderilmesine karşı çıkıyordu.
Scholz dün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldiği Paris'te Leopard tankları konusunda herhangi bir vaatte bulunmaktan kaçınmıştı. Alman lider, silah teslimatları konusundaki tüm kararların, ABD dâhil müttefiklerle koordineli şekilde alınacağını söylemişti.