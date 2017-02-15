Almanya'dan Kobani davası açıklaması

Federal Alman Hükümeti, Türkiye'de Pazartesi günü başlayan ve aralarında üst düzey Halkların Demokrasi Partisi (HDP) üyesi siyasetçilerin de bulunduğu 100'ü aşkın kişinin yargılandığı Kobani davasına tepki gösterdi.

Alman Hükümetinin İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sorumlusu Bärbel Kofler, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Türk makamlarının HDP ve HDP üyelerine karşı izlediği sert ve uluslararası düzlemde tekrarlayan eleştirilere maruz kalan yaklaşımı, bugün Ankara'da başlayan davanın, 2014’teki Kobani protestolarıyla bağlantılı trajik olayların araştırılmasına uygun olup olmadığına dair kuşkuları artırıyor" ifadesini kullandı. Kofler, "Siyasi görüşleri kriminalize etmek isteyenler, demokrasinin temelini hedef alır" diye konuştu.

Almanya'nın dava sürecini yakından takip edeceğini kaydeden Kofler, Türkiye'de hukuk devleti ilkesi standartlarına sadık kalınması yönündeki beklentisini dile getirdi.

Özellikle sanıklar arasında bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a "şaibeli suçlamalar" yöneltilmemesi çağrısında bulunan Kofler, Demirtaş’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararı doğrultusunda serbest bırakılması gerektiğini kaydetti.

Selahattin Demirtaş da sanıklar arasında

İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sorumlusu Kofler, HDP’nin o dönem söz konusu protestolarla ilgili yaptığı çağrıların, "şiddet çağrısı değil, siyasi görüş beyanı olduğu" yönündeki Aralık 2020 tarihli AİHM kararını da hatırlattı.

Kobani davası kapsamında toplam 108 kişi, 2014 yılında Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Suriye’nin kuzeyindeki Kobani kasabasına saldırmasına tepki olarak Türkiye'de düzenlenen protesto gösterileri nedeniyle yargılanıyor. IŞİD Kobani'yi kuşattığında Türk hükümetini yaşananlara seyirci kalmakla eleştirenler, çeşitli şehirlerde protesto eylemleri düzenlemişti. 6-8 Ekim 2014'deki olaylar sırasında 37 kişi ölmüştü.

DW,AFP/BÜ,HT

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