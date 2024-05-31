Ukrayna'nın Alman silahlarını kullanım izni genişletildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ardından Almanya da gönderdiği silahlarla Ukrayna'nın Rus egemenlik sahasındaki hedefleri vurmasına izin verdi. Her iki ülke de aldıkları kararı Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv bölgesinde başlattığı yeni taarruza dayandırdı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Washington'un ilgili kararını açıklamasından kısa bir süre sonra Başbakanı Olaf Scholz'un kararını kamuoyuna duyurdu.

Ukrayna Patriotlarla Rus hava sahasındaki uçakları vurabilecek

Sözcü Hebestreit "Geçen haftalarda Rusya bilhassa Harkiv bölgesinde hemen bitişiğinde yer alan Rus sınır bölgesindeki mevkilerden saldırılar hazırladı, koordine ve icra etti" dedi. Ukrayna'nın, devletler hukukuna göre bu saldırılara karşı kendini savunma hakkı olduğunu belirten Hebestreit "Bu bakımdan Ukrayna tedarik edilmiş silahları uluslararası hukuki yükümlülüklerine uygun şekilde kullanabilir, buna bizim gönderdiklerimiz de dahil" diye konuştu. Söz konusu silahlar arasında Panzerhaubitze 2000 obüsleri, Mars II tipi çok namlulu roketatarlar ve Patriot hava savunma sistemleri de yer alıyor. Ukrayna'nın böylece Patriot füzeleriyle kendi hava sahasından Harkiv bölgesindeki hedeflere roket ya da kayma bombaları atan Rus savaş uçaklarını vurmasına izin çıkmış oldu.

Rusya'ya karşı savunma savaşında Ukrayna'ya destek veren ABD ve Almanya şimdiye kadar belirli silah sistemlerinin kullanımına sınırlamalar getirmişti. İki ülke Ukrayna'daki savaşın başka bölgelere yayılmamasına ve NATO'nun savaşın bir tarafı haline gelmemesine özen göstermişti.

Patriot hava savunma sistemi Fotoğraf: BildFunkMV/IMAGO

ABD de izin verdi

Bir ABD hükümet temsilcisi Perşembe akşamı yaptığı açıklamada ABD'nin verdiği izinlerin sadece Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv'in savunulması amacıyla Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı saldırılarla sınırlı olduğunu söyledi. Yetkili, Ukrayna ordusunun Harkiv'in savunmasında sadece "saldıran ya saldırmaya hazırlanan" Rus güçlerini vurmaya izinli olacağını belirtti. ABD silahlarının Rusya içindeki hedefleri vurmasının ise yasak olmaya devam ettiğini ifade etti. Bir Alman hükümet yetkilisi de Harkiv için verilen iznin başka cepheler için de verilmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna konuyla ilgili spekülasyon yapılmasının zor olduğu şeklinde yanıt verdi.

ABD ve Almanya'nın aldığı karar öncesinde ulusal güvenlik danışmanları düzeyinde ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya arasında yoğun görüşmeler olduğu belirtiliyor.

Alman hükümetinde şimdiye kadar Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Scholz silah kullanım şartlarını yumuşatma konusunda aceleci davranmak istemedi. Yeşiller partili Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile SPD'li Savunma Bakanı Boris Pistorius'un ise uzun süredir silahların kullanımıyla ilgili kısıtlamaların kaldırılmasından yana oldukları ifade ediliyor. Scholz Pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi sonrası düzenlediği basın toplantısında uluslararası hukuk açısından şartları yumuşatmada sorun olmadığını ifade etmişti. Almanya'da bir hükümet sözcüsü de Almanya'nın tutumunda bir değişiklik olmadığını belirterek "Ukrayna'ya silah temin edeceğimiz, savaşın ise parçası ve tarafı olmayacağımız baştan beri net" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Fotoğraf: Kai Pfaffenbach/Reuters/pool/dpa/picture alliance

Scholz: Rusya ve NATO arasındaki savaşa engel olmalıyız

Başbakan Scholz bugün Erfurt'ta konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Büyük savaşa, Rusya ile NATO arasındaki savaşa engel olmalıyız" diyen Scholz "Aynı zamanda da Ukrayna'nın bağımsızlığını ve egemenliğini savunabilmesini güvence altına almalıyız" ifadelerini kullandı. Scholz çatışmaların tırmanmasına engel olmak için itidalli davranmak gerektiğini bir kez daha ifade eden "Her bir adımı titiz biçimde düşünmeden ve bunun savaşın tırmanma tehlikesi bakımından anlamını tartmadan da bu yapılamaz" diye konuştu.

AFP, dpa / EC, JD

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