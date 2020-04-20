 Almanya’dan ihtiyatlı normalleşme adımları | ALMANYA | DW | 30.04.2020

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ALMANYA

Almanya’dan ihtiyatlı normalleşme adımları

Almanya, ibadethane, çocuk parkı, müze ve hayvanat bahçelerinin açılmasına yeşil ışık yaktı. İhtiyatlı adımlarla Covid-19 önlemlerini gevşetme kararı alan hükümet, daha kapsamlı kararları 6 Mayıs’ta açıklayacak.

Merkel, yeni alınan kararları açıkladı

Merkel, yeni alınan kararları açıkladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgını ile mücadele önlemlerinin hafifletilmesini görüştüğü eyalet başbakanları ile çocuk parkları, ibadethaneler, müze ve hayvanat bahçelerinin açılması konusunda mutabakata vardı.

Başbakan Merkel, video konferans yoluyla yapılan toplantı sonrasında basın toplantısı düzenledi. Almanya başbakanı, salgının kontrol altına alınabilmesi için  22 Mart'ta kararlaştırılan tedbirlere  uyulması sayesinde virüsün hızla yayılmasının önlenebildiğini söyledi.

Son haftalarda el birliği ile yürütülen salgın ile mücadelede başarı kaydedildiğine dikkat çeken Merkel, buna katkı sağlayan herkese ve yurttaşlara teşekkür etti.

Merkel, belirlenen hijyen kurallarına uyulması halinde, çocuk parkları, ibadethaneler, müze ve sergi salonlarının açılabileceğini söylerken, salgının yeniden ivme kazanmaması için ihtiyatlı olunması çağrısı yaptı.

Koronavirüs enfeksiyonlarında artış olması halinde kısıtlamaların yeniden devreye sokulmak zorunda kalınacağının altını çizen Merkel, futbol karşılaşmalarının başlaması ve kreşlerin açılması gibi daha kapsamlı kararların, 6 Mayıs'ta eyalet başbakanları ile yapacağı bir sonraki toplantıda ele alınacağını duyurdu.

Basın toplantısına katılan gazeteciler

Basın toplantısına katılan gazeteciler

Seyahat kısıtlamalarının Avrupa içinde kaldırılması ve tatil yapma imkanı tanınması konusunda ise Merkel umut vermedi. "Böyle bir konu şu anda gündemimizde yok” değerlendirmesini aktaran Merkel, pek çok Avrupa ülkesinde katı Covid-19 önlemlerinin sürdüğüne dikkat çekti.

Kontrollü normalleşme kararları

Bu arada federal hükümet ile eyalet hükümetlerinin üzerinde mutabık kaldığı  karar metni kamuoyuna açıklandı. 8 sayfalık karar metninde, kısıtlamaların kaldırılması yönünde daha kapsamlı kararların 6 Mayıs'ta federal hükümet ile eyalet hükümetlerin yapacağı toplantıda ele alınacağına işaret edildi.

Bu süre zarfında, salgını önleme tedbirlerinin uygulanmaya devam edileceği, salgının kontrol altında tutulması, sağlık sisteminin güçlendirilmesine odaklanılacağı ve yeni vaka sayısının düşük bir seviyede tutulması halinde de ülke genelindeki önlemlerin daimi olarak gevşetilebileceğine vurgu yapıldı.

Kilise ve dini topluluklara teşekkür

Karar metninde kilise ve dini topluluklara, alınan tedbirlere uydukları ve salgının önlenmesine katkıda bulundukları için teşekkür edilirken sağlanan başarı sayesinde önlemlerin adım adım hafifletilebileceği aktarıldı. Anayasanın teminat altına aldığı ibaret özgürlüğüne atıf yapılan kararda, enfeksiyondan korunma kurallarına riayet edilmesi halinde yeniden ibadet edebilme imkanı sağlanabileceği belirtildi. Bu kurallar uyarınca, kilise ya da cami gibi ibadethanelerdeki kişiler arasında en az 1,5 metre mesafe bulunması, burada bulunan herkesin de maske takması gerekiyor.

Kültürel hayata kapılar aralanıyor

Ayrıca karar uyarınca, hijyen kurallarına uyulması, uzun kuyruklar oluşmaması kaydıyla müzeler, sergi salonları, sanat galerileri, hayvanat ve botanik bahçeleri yeniden açılabilecek.

dpa, DW/ DA, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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