Almanya'dan Gazze ve Batı Şeria açılımı

Almanya, İsrail'in Hamas'a yakınlıkla suçladığı BM kuruluşu UNRWA'ya yardımları yeniden başlatma kararı aldı. Alman hükümeti ayrıca Batı Şeria'da da bir istihdam programına mali destek verecek.

Almanya, İsrail'in Hamas ile bağlantılı olmakla suçladığı Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardım ödemelerini yeniden başlatma kararı aldı.

Catherine Colonna Fotoğraf: picture alliance / Kyodo

Alman Dışişleri Bakanlığı ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının ortak açıklamasında, BM'nin Fransa'nın eski dışişleri bakanı Catherine Colonna yönetiminde oluşturduğu Bağımsız Gözlem Grubu'nun açıkladığı rapora atıfta bulunularak raporda önerilen önlemlerin hızlı ve kapsamlı bir şekilde hayata geçirilmesi çağrısı yapıldı.

UNRWA içindeki kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi, uluslararası BM personelinin kurumda görevlendirilmesi, çalışanların listesinin düzenli bir şekilde İsrail güvenlik güçlerinin elindeki listelerle karşılaştırılması, kurum içi eğitimlerin artırılması gibi önlemlere işaret edilen açıklamada, Hollanda'nın eski başbakan yardımcılarından Sigrid Kaag'ın BM'nin Gazze Yardım Koordinatörü olarak atanmasından memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

"UNRWA'nın rolü telafi edilemez"

Açıklamada Almanya'nın UNRWA ile iş birliğini kısa süre içinde yeniden başlatacağı belirtilerek ödemelerin uluslararası partnerlerle yakın istişare içinde gerçekleştirileceğine işaret edildi. UNRWA'nın Gazze'deki halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında hayatî önemde ve telafi edilemeyecek bir rol oynadığına da vurgu yapıldı. Avustralya, Kanada, İsveç ve Japonya'nın da daha önce yardımları yeniden başlatma kararı aldığına işaret edildi.

UNRWA, 12 çalışanının 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail topraklarına düzenlediği saldırıya katıldıkları yönünde İsrail'in ortaya attığı iddia üzerine Ocak ayında manşetlere taşınmıştı. İsrail, Hamas örgütünün UNRWA'nın bünyesi içinde yerleştiğini iddia ediyor. Bunun üzerine UNRWA'nın en önemli finansörleri arasında yer alan ABD ve Almanya gibi ülkeler yardım ödemelerini geçici olarak askıya almıştı.

Almanya UNRWA'nın Gazze Şeridi'ndeki çalışmalarına yardımı Ocak ayı sonunda durdururken UNRWA'nın Ürdün, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria'daki faaliyetleri için Mart ayı sonunda 45 milyon euroluk ödeme yapmıştı. Alman hükümeti, 2023 yılı tamamında UNRWA'ya 200 milyon euroyu aşkın yardımda bulunmuştu.

Batı Şeria'da istihdam programı

Almanya Gazze Şeridi'ndeki sivillere yardım için ödemeleri yeniden başlatma kararı alırken Batı Şeria'da da istihdam programına mali destek verecek.

İsrail ve Filistin bölgelerini ziyaret eden Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, Batı Şeria'da Filistin Özerk Yönetim Konseyi'nin yeni Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, görüşmede, bölgede istikrarı artırmak üzere bir istihdam girişimi üzerinde anlaşıldığı bildirildi. Gazze savaşı nedeniyle Filistin bölgelerindeki ekonomik durumun kötüleştiğine işaret edilen açıklamada, Batı Şeria'da işsizlik oranının neredeyse üçe katlanarak yüzde 40'lara ulaştığı kaydedildi.

Svenja Schulze Fotoğraf: DW

Açıklamada, Filistin Başbakanı ile varılan anlaşma uyarınca istihdam girişimi çerçevesinde, ilk etapta Batı Şeria ve Arapların yoğun olarak yaşadığı Doğu Kudüs olmak üzere, üç yıl içinde 25 bin kişilik yeni istihdam yaratılmasının hedeflendiği bildirildi.

Alman Kalkınma Bakanlığının başlangıçta bu yıl 25 milyon euroluk finansman sağlayacağı, önümüzdeki yıl yeni kaynakların aktarılacağı belirtildi.

Anlaşmayla ilgili konuşan Almanya Kalkınma Bakanı Schulze, Gazze savaşının Batı Şeria'daki halkı da son derece olumsuz etkilediğini belirterek İsrail hükümetinin uyguladığı erişim engellerine, İsrail ve Yahudi yerleşim bölgelerinde çalışan 170 bini aşkın Filistinlinin çalışma izinlerinin iptal edilmesine işaret etti. Bu durumun, zaten son derece gergin olan ortamda ek sosyal patlama tehlikesi yarattığını ifade eden Schulze, Başbakan Mustafa ile yaptıkları anlaşmanın hızlı bir şekilde istihdam yaratacağını, bu açıdan İsrail için de önem taşıdığını belirtti.

dpa / BK,ET

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