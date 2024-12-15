Almanya'dan Esad rejimi mensuplarına "Gelmeyin" uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Beşar Esad rejimi üyelerine Almanya'ya gelmekten sakınma uyarısında bulundu.

Pazar günü Bild am Sonntag gazetesine konuşan Baerbock, "Eğer Almanya'ya kaçmak Esad'ın işkencecilerinin akıllarının ucundan geçiyorsa, kendilerine açıkça şunu söyleyeyim: Rejimin her bir yandaşını, işledikleri korkunç suçlardan ötürü, yasalar çerçevesinde hukuk önüne çıkaracağız" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Faeser ise, Alman güvenlik kurumlarının ülkenin tüm sınırlarında kontroller yapmakta olduğuna dikkat çekti. Faeser, "Son derece tetikteyiz. Esad'ın terör rejiminin yandaşları Almanya'ya kaçmayı denedikleri takdirde, kendilerinin işledikleri suçları en çok Almanya'nın kovuşturmakta olduğunu bilmelidirler. Bu gerçeklik, onları buraya gelmeyi denemekten caydırmalıdır" diye konuştu. Faeser, "Bu korkunç zulümde yer almış olan hiç kimse hukuk önünde güvende değildir" dedi.

Dünya genelinde Suriye'de devlet eliyle işlenen cinayet ve işkence suçlarıyla ilgili ilk hüküm, 2022 yılında Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından verilmişti, Mahkeme, eski bir Suriye istihbarat çalışanını, insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle müebbet hapse mahkum etmişti. Öte yandan 2024'ün Temmuz ayında Almanya'da savaş suçlusu olduğundan şüphelenilen bir grup Suriyeli gözaltına alınmıştı.

IŞİD endişesi

Öte yandan Baerbock, omurgasını PYD ve YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolü altında bulunan cezaevlerinde tutulan IŞİD'lilere ilişkin de açıklamalarda bulundu.

IŞİD'in Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin taşıdığı endişeleri dile getiren Bakan, "Esad'ın işkencecilerinin yargılanması ve mağdurlarının koruma altına alınmasına ek olarak, kısmen Kürtler tarafından yönetilen bölgelerde tutuklu bulunan binlerce IŞİD savaşçısının Suriye, bölge ve burada yeniden sıkıntı çıkarmasına uluslararası toplum tarafından izin verilmemesi gerekiyor" diye konuştu. Baerbock, birkaç gün önce sarf ettiği "Suriye, yabancı güçlerin oyuncak topu ya da radikal güçlerin deneyi hâline gelmemelidir" sözlerini de yineledi.

Baerbock, çeşitli ülkelerin güvenlik kurumları ve istihbarat teşkilatları arasında şimdi "en yakın biçimde iş birliği" yapılması gerektiğini kaydetti.

AFP / BÜ, EC