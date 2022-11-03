  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Almanya Başbakanı Scholz Mart ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti.
Almanya Başbakanı Scholz Mart ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti.Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya’dan Erdoğan’a "Putin" yanıtı

38 dakika önce

Alman hükümeti, Erdoğan’ın, Başbakan Scholz’un Rusya konusunda tutum değiştirdiği yönündeki sözlerine yanıt verdi. Erdoğan, Scholz’un Putin ile ilgili "bir ay öncesine göre farklı bir noktada olduğunu" söylemişti.

https://p.dw.com/p/4J0Ob

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili yaptığı bir açıklamada, Scholz'un Rusya'ya yönelik tutumunun değiştiği yönündeki sözlerine Alman hükümetinden yanıt geldi.

Reuters haber ajansına konuşan bir hükümet sözcüsü, Salı günü Erdoğan ile Scholz arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin, "Görüşmede Başbakan Scholz, bu zalim savaşı bitirmenin, Rus birliklerini Ukrayna'dan çekmenin ve Kiev ile barış görüşmelerine oturmanın Rusya Devlet Başkanı'na bağlı olduğu yönündeki tutumunu yinelemiştir" açıklaması yaptı.

Almanya Başbakanı Scholz daha önceki açıklamalarında, Ukraynalıları dışarıda bırakacak şekilde Rusya ile müzakerelere oturulmasının asla söz konusu olmayacağı şeklindeki tutumunu defalarca yinelemiş, savaşın tüm sorumluluğunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de olduğunu vurgulamıştı.

Salı günkü Erdoğan-Scholz görüşmesi sonrasında Berlin'den yapılan açıklamada da "Almanya Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Rusya'nın nükleer söyleminin sorumsuzca olduğu konusunda hemfikir oldukları" kaydedilmişti.

Erdoğan, dün katıldığı ATV, A Haber, A Para ve A News ortak canlı yayınında, Salı günü Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmelerinin birbirinin tamamlayıcısı olduğunu belirtmiş ve liderler diplomasisinin önemine vurgu yapmıştı. Erdoğan bu bağlamda, "Olaf bile bir ay önce çok farklı bir noktadaydı ama şimdi daha farklı bir noktada. Bu görüşmeler deneyim kazandırdığı gibi bir de bakıyor ki Sayın Putin öyle üzerine gitmekle geri adım atacak birisi değil. Öyleyse o zaman diyor ki, 'Biz burada işin tam manasıyla uyum noktasını yakalayalım ki netice alalım" ifadelerini kullanmıştı.

Rtr,DW/BK,EC

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Scholz'tan Türkiye'ye Yunanistan eleştirisi

Scholz'tan Türkiye'ye Yunanistan eleştirisi

Almanya Başbakanı Scholz, Yunanistan ziyareti öncesinde, Atina'nın egemenlik haklarını sorguladığı gerekçesiyle Türkiye'yi eleştirdi. Scholz, ülkesinin Ankara ile Atina arasında arabulucu olabileceğini de ifade etti.
Politika27 Ekim 2022
Olaf Scholz ve Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Erdoğan ve Scholz New York'ta görüştü

Erdoğan ve Scholz New York'ta görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz BM'de bir araya geldi. Scholz Erdoğan ile Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda ortak bir görüş benimsediklerini söyledi.
Politika20 Eylül 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Almanya Başbakanı Scholz Mart ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Almanya’dan Erdoğan’a "Putin" yanıtı

Politika38 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

TBMM Genel Kurul Salonu

Başörtüsü düzenlemesi, referandumsuz mu yapılacak?

Başörtüsü düzenlemesi, referandumsuz mu yapılacak?

Politika4 saat önce
Türkiye İş Bankası İstanbul/Kadıköy şubesi - (Ağustos 2019)

Bankalar ve ekonomi yönetimi arasında çatlak

Bankalar ve ekonomi yönetimi arasında çatlak

Ekonomi20 saat önce
Türkiye'de öğretmenler Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali talebiyle iş bıraktı.

Öğretmenler iş bıraktı: "Mesleğimizin onuruna hakaret"

Öğretmenler iş bıraktı: "Mesleğimizin onuruna hakaret"

Eğitim2 Kasım 2022
Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

3 Kasım seçimleri: Türkiye'nin kırılma noktası

3 Kasım seçimleri: Türkiye'nin kırılma noktası

Politika2 Kasım 2022
Ankara'daki Danıştay binası

Danıştay Başsavcılığı: Terör arananlar listesi hukuka aykırı

Danıştay Başsavcılığı: Terör arananlar listesi hukuka aykırı

Hukuk ve Adalet2 Kasım 2022
Mevlüde Genç için Solingen'de düzenlenen cenaze törenine Kuzeyren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ile yüzlerce Solingenli katıldı - (01.11.2022)

Mevlüde Anne kundaklanan evinin önünden uğurlandı

Mevlüde Anne kundaklanan evinin önünden uğurlandı

Toplum1 Kasım 2022
Ana sayfaya dön