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Alman hükümeti, depremzedelere verilen vizenin otomatik olarak uzatılacağını açıkladı. Fotoğraf: imago images/blickwinkel
PolitikaAlmanya

Almanya depremzede vizelerini uzatacak

36 dakika önce

Almanya’da hükümet, Türkiye ve Suriyeli depremzedelere verilen vizenin otomatik olarak Ağustos’a kadar uzatılacağını açıkladı.

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Berlin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Almanya'daki yakınlarının yanına gelen depremzedelerin vizesini otomatik olarak uzatma kararı aldı. Alman Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları'nın ortak açıklamasında Almanya'ya 6 Şubat - 7 Mayıs tarihleri arasında geçerli bir vizeyle giriş yapmış olup, 7 Mayıs itibarıyla yasalara uygun biçimde ülkede bulunanların 6 Ağustos'a kadar vize zorunluluğundan muaf olacağı belirtildi.

"Dayanışma göstergesi"

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, iki ülke arasında çok sayıda yakın aile bağının bulunduğuna dikkat çekerek, Türk-Alman toplumunun da olağanüstü bir dayanışma gösterdiğini belirtti. Bakan, Federal Hükümet'in de depremden etkilenenler için güvenli bir perspektif bularak bu işlemlerden muaf tutarak yabancılar dairelerinin üzerindeki yükü de hafiflettiklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da depremlerin ardından vize verilen binlerce Türk vatandaşının Almanya'daki yakınlarının yanında yalnızca başlarını sokacak bir ev değil, aynı zamanda destek ve avuntu bulduğunu savundu. Bakan, "Türkiye'de enkaz kaldırma ve yeniden inşa süreçleri devam ederken (depremzedelere) ailelerinin yanında daha fazla kalabilme imkanı verilmesi oldukça pratik bir dayanışma göstergesi" diye konuştu.

Spenden aus Deutschland für Erdbebenopfer
Depremlerin ardından Almanya'daki Türkiye toplumu çok sayıda yardım organize etmişti. Fotoğraf: Markus Gayk/TNN/dpa/picture alliance

6 Şubat'ta meydana gelen ve 50 binden fazla insanın ölümüne neden olan depremlerin ardından Federal Hükümet, Almanya'da yakınları bulunan Türk ve Suriye vatandaşlarının vize süreçlerinin önceleneceğini ve hızlandırılacağını açıklamıştı. Ancak vize başvurucularından istenen belge ve şartlarda değişikliğe gidilmemesi ve depremzedenin Almanya'da birinci derece bir akrabasının ikamet ediyor olması şartı aranması tepkilere neden olmuştu. Hükümet tepkiler üzerinde süreçte bazı ek kolaylıklar sağlamıştı.

13 Şubat'ta hayata geçirilen "kolaylaştırılmış vize süreci"yle yaklaşık 9 bin 500 Türkiye vatandaşına vize verildiği belirtilmişti. Ayrıca yaklaşık 900 Türki vatandaşının depremlerin ardından aile birleşimi vizesiyle Almanya'ya geldiği açıklandı. Türk vatandaşlarının yanı sıra bin 200 Suriye vatandaşı depremzedenin de Almanya'dan vize aldığı kaydedildi.

DW,KNA/SÖ,HT

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