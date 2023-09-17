Almanya'dan Birleşmiş Milletler'de reform çağrısı

BM Genel Kurul görüşmeleri bu hafta başlayacak. BM'nin sisteminin güncellenmesi çağrısında bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, BM'nin daha adil, kapsayıcı ve etkili olması gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Birleşmiş Milletler'de (BM) reform yapılması çağrısında bulundu. BM Genel Kurul görüşmeleri dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde bulunan Baerbock, Pazar gecesi yaptığı açıklamada, Almanya'nın "BM sisteminin daha adil, daha kapsayıcı ve daha etkili" olması için çaba gösterdiğini belirtti. BM Güvenlik Konseyi'nde de reform gerektiğini vurgulayan Yeşiller partili Dışişleri Bakanı, Almanya'nın bunun için de Brezilya, Hindistan ve Japonya ile birlikte ortak çaba içinde olduğunu ifade etti.

G4 ülkeleri olarak adlandırılan Almanya, Brezilya, Hindistan ve Japonya, birbirlerinin BM Güvenlik Konseyi'nde daimi üye olmasını ve Konsey'in yapısında reform yapılmasını hedefliyor.

"20'nci yüzyıla ait bir dünyayı temsil eden BM Güvenlik Konseyi'nin bu çağa uymadığını" vurgulayan Almanya Dışişleri Bakanı, "Birleşmiş Milletler, 21'inci yüzyıla uyum sağlamak için sadece işletim sistemini 'güncellediği' takdirde, dünya toplumunun sorunlarını ortaklaşa çözebilecek, sürekliliği olacak bir yer haline gelecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Baerbock, böyle bir reforma katkı sağlamak üzere Almanya'nın Namibya ile birlikte 2024 yılında düzenlenecek BM Gelecek Zirvesi müzakerelerine liderlik ettiğini belirtti.

Ukrayna'daki savaş en önemli gündem maddesi

Gelecek hafta başlayacak BM Genel Kurul görüşmelerinde "dünyanın kalbinin" New York'ta atacağını ifade eden Baerbock, görüşmelerin "Barışın sağlanması, uluslararası hukukun geliştirilmesi, iyi iklim, sağlık ve kalkınma politikası ve Afganistan gibi ülkelerde kız çocukları ve kadınların hakları" gibi zorluklara odaklanacağını kaydetti.

BM Genel Kurul görüşmelerinde Ukrayna'daki savaş en önemli gündem maddesi Fotoğraf: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance

BM Genel Kurul görüşmeleri 19 Eylül Salı günü başlayacak. Görüşmelere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da aralarında olduğu 140 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Bu yıl BM Genel Kurulu'na Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılacağı açıklandı. Zelenskiy, geçen yıl görüşmelere video konferans aracılığı ile katılmıştı. BM'nin bu yılki Genel Kurul görüşmelerinde Ukrayna savaşının yanı sıra iklim değişikliği ve kalkınma, ağırlıklı gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi

Genel Kurul görüşmeleri öncesinde ise 18-19 Eylül tarihlerinde Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi düzenlenecek. "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin BM'nin merkezinde" yer alması gerektiğini vurgulayan Baerbock, "Çağımızdaki en büyük tehdit olan iklim krizini önlemek için" daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini de dile getirdi. Baerbock, bunun yanı sıra Afrika, Latin Amerika ve Asya'daki ortaklarının seslerini gerektiği gibi yükseltebilmeleri için BM'nin yanı sıra uluslararası finans ve sağlık kuruluşlarının buna göre şekillendirilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya'nın BM üyeliğinin 50'nci yılı

18 Eylül'de Almanya'nın BM'ye katılışının 50'nci yıl dönümü de kutlanacak. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un yanı sıra Başbakan Scholz, Çevre Bakanı Steffi Lemke ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze de bu vesile ile düzenlenecek törene katılacak. Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki "suçları" nedeniyle BM'ye geç üye olduğunu hatırlatan Baerbock, ancak ülkesinin geçen süre içinde "Düşman ülkeden Birleşmiş Milletler'in en büyük destekçilerinden birine dönüştüğünü" vurguladı.

AFP, dpa/JD, DÇÜ