Almanya'dan Afganistan'a şartlı yardım

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden yaklaşık bir ay sonra, Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimi ile bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde Afganistan'a yardım konferansı düzenleniyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılışını yapacağı yardım konferansı, Afganistan'daki açlık tehlikesi ile mücadele edilmesini ve kamusal yaşamda çöküşün önlenmesini hedefliyor. BM'ye bağlı yardım kuruluşları, Afganistan'ın Aralık ayına kadar 606 milyon dolara ihtiyacı olduğunu öngörüyor. Birçok ülke Afganistan'a yardıma hazır olduğunu bildirirken, Taliban rejimi nedeniyle bu yardımın bazı koşullara bağlı olacağının altını çiziyor.

Yaklaşık 40 bakanın katılacağı yardım konferansında yer alacak isimler arasında bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cenevre'ye hareketinden önce yaptığı açıklamada Afganistan'a "sadece acil yardım" yapılacağını belirtti. "Uluslararası toplum olarak Afganistan'daki insanlar için sorumluluk almak ve acilen gereken yerlerde insani yardım sağlamak bize bağlı" diyen Almanya Dışişleri Bakanı, bunun için Afganistan'daki yardım kuruluşlarına gereken erişimin sağlanması ile bu kuruluşların çalışanlarının Taliban'ın baskı, keyfi tutum ve kısıtlamalarından korkmamalarının ön koşul olacağını ifade etti.

"Acil yardımın ötesinde Afganistan'a yönelik angajmanın" söz konusu olmadığını vurgulayan Maas, gelecekte izlenen çizginin değişip değişmeyeceği konusunda Taliban'ın tutumunun belirleyeceği olacağının altını çizdi.

Acil yardım fonu önerisi

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller ise yardım konferansı öncesinde Funke medya grubuna bağlı gazetelere yaptığı açıklamada 10 milyar euro tutarında BM acil yardım fonu oluşturulması önerisini gündeme getirdi. BM'ye bağlı kuruluşların yardıma hazır olmasına rağmen, finansmanlarının yetersiz kalmasını eleştiren Müller, "Dünya Gıda Programı'nın elindeki gıda rezervleri Afganistan'a sadece Eylül ayının sonuna kadar yetiyor. Yemen'de ise yardımlar azaltıldı. Para yok diye bu durumu kabul edemeyiz" şeklinde konuştu.

Yardım konusunda reform yapılmasının şart olduğunu vurgulayan Alman Bakan, BM ve BM'ye bağlı yardım kuruluşlarının sürekli yardım isteyen konumda bulunmaması gerektiğini belirtti. Bu kuruluşlara sürekli finansman sağlanması gerektiğine vurgu yapan Müller, "10 milyar euroluk BM acil yardım ve kriz fonu ile dünya genelinde açlık nedeniyle meydana gelebilecek ölümlerin ve ilaç eksikliğinin önlenebileceğini" ifade etti.

Almanya'nın Afganistan'dan kaçarak komşu ülkelere sığınanlara ve ülke içinde evlerini terk etmek zorunda kalanlara yardım için 600 milyon euro kaynak sağlayacağını belirten Alman Bakan, uluslararası toplumu da harekete geçmeye çağırdı.

Hanelerin yüzde 93'ünde insanların yeterli yiyeceği yok

BM'e bağlı kuruluşlar, Afganistan'da halka temel hizmetlerin sunulmasında çöküşün eşiğine gelindiğini tahmin ediyor. Ülkeye sağlanacak insani yardım ile tıbbi hizmetlerin, su dağıtımının ve banyo, tuvalet gibi tesislerin sağlanması öngörülüyor. Bunun yanı sıra çocuklar ve kadınlar için koruyucu önlemlerin alınması, ülke içinde sürülenlere barınma olanaklarının sunulması ve eğitim projelerinin finansmanının sağlanması planlanıyor. BM'nin ayrıca gıda yardımı için de finansmana ihtiyacı olduğu belirtiliyor. BM'nin tahminlerine göre, Afganistan'daki hanelerin yüzde 93'ünde insanların yeterince yiyeceği bulunmuyor.

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