Almanya’dan ABD’ye: Enerji politikamızı kendimiz belirleriz

ABD'nin, Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 ve TürkAkım boru hattı projelerine yönelik yaptırımlarında şimdiye kadar uygulanan muafiyetleri kaldıracağını açıklamasına Berlin'den sert tepki geldi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, "ABD yönetimi, Avrupalı şirketleri de yaptırımla tehdit eden açıklamasıyla, Avrupa'nın enerjimizi nereden ve nasıl tedarik edeceğimiz konusunda karar verme hakkı ve egemenliğini hiçe saymaktadır" açıklaması yaptı.

Bakanlık açıklamasında, “Avrupa enerji politikası Avrupa’da belirlenir, Washington’da değil’’ denilerek, ABD’nin kendi egemenlik alanı dışındaki yaptırımlarının kesin bir biçimde reddedildiği belirtildi.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, açıklamada partnerler arasında yaptırımlar uygulanmasını doğru bulmadıklarını vurgulayarak "İhtiyacımız olan, Rusya’ya yönelik yaptırımlara ilişkin ortak bir transatlantik tutumdur. Bu yöndeki çabalar, ABD’nin kararıyla daha da zorlaşacaktır'' ifadesini kullandı.

Kremlin: ABD'nin kendi gazını satma tezgahı

ABD’nin yaptırım açıklamasına Rusya’dan da tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD’nin bu girişimi “Avrupa’ya Moskova’nın talep edeceğinden daha yüksek bir fiyata gaz satmak için kurulmuş bir tezgah’’ olarak nitelendirdi.

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre Peskov, ‘’haksız rekabetin devamı’’ olarak gördükleri bu adımın, Avrupalıları daha uygunsuz koşullarda, daha pahalıya gaz satın almaya mecbur bırakmayı ve Rus gazını satın almaktan caydırmayı amaçladığını savundu.

ABD’nin kararının perde arkası

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus doğal gazının Avrupa'ya taşınmasını öngören Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projelerinde yer almalarına karşın yaptırıma tabi tutulmayan bazı şirketlere tanınan bu muafiyetin kaldırılacağını açıklamıştı.

Bu karar, artık söz konusu projelerde yer alan tüm şirketlerin ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında mali cezalara çarptırılabileceği anlamına geliyor.

Rusya'nın batısından başlayıp Baltık Denizi'nden geçerek Almanya'nın kuzeyine ulaşması planlanan doğal gaz boru hatlarının inşa edildiği Kuzey Akım 2 projesine ABD ve baypas edilen Doğu Avrupa ülkeleri şiddetle karşı çıkıyor. Washington, Avrupalı şirketlerin de yatırımının bulunduğu bu projenin Avrupa'yı tehlikeli biçimde Rusya'ya daha fazla bağımlı kılacağını savunuyor.

Rusya'nın güneyinden yola çıkan doğal gazı Karadeniz ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırması planlanan TürkAkım projesiyle yılda 31,5 milyar metreküpe kadar gaz taşınması öngörülüyor.

DW, dpa, Reuters / SÖ, BK

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