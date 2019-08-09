 Almanya′dan ABD askerlerine milyonlarca euro destek | ALMANYA | DW | 21.08.2019

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ALMANYA

Almanya'dan ABD askerlerine milyonlarca euro destek

Almanya’da konuşlu yaklaşık 35 bin 700 ABD askeri Alman hükümetine milyonlarca euroya mal oluyor. Sol Parti’nin soru önergesine hükümetin verdiği yanıt bu maliyetin boyutlarını ortaya koydu.

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Alman hükümeti ülkede bulunan ABD askeri birlikleri için son yedi yılda 240 milyon euro'dan fazla harcama yaptı. Sol Parti milletvekili Brigitte Freihold'un soru önergesine Alman Maliye Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre, bu harcamalarla eski askerlerin iaşeleri ile bina ve arsaların bakımları karşılandı. Soru önergesine verilen yanıta göre, ayrıca 2012 - 2019 yılları arasında NATO ortaklarınca Almanya'da inşa edilecek binalar için ayrılan 480 milyon euro'luk katkı bütçesinin tamamına yakını ABD ordusu için harcandı.

Yanıta göre, ABD'nin Almanya'da 35 bin 700 askeri bulunuyor. Bu askerlerin yaklaşık 18 bin 500'ü Rheinland-Pfalz, 11 bin 700'ü Bavyera, yaklaşık 3 bini Baden-Württemberg ve yaklaşık 2 bin 500'ü de Hessen eyaletlerinde görev yapıyor. ABD Büyükelçiliği'nin verilerine göre, bu sayılara ilave olarak 17 bini ABD'li, 12 bini de Alman olmak üzere 29 bin sivil çalışanın Almanya'nın bu eyaletlerindeki ABD üslerinde istihdam ediliyor.

Soru önergesine verilen yanıtta ABD'nin Almanya topraklarında  2012'den bu yana 882 askeri tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi. Tatbikat sırasında Almanya'da görevlendirilen ABD askerlerinin sayılarında artış olduğu kaydedildi.

ABD'den askerleri çekme tehdidi

Öte yandan ABD Almanya'yı savunma giderlerini artırmadığı gerekçesiyle eleştiriyor. Trump yönetimi bu nedenle Almanya’yı ülkede görev yapan askerlerini çekerek, Polonya’da konuşlandırmakla tehdit ediyor.

Almanya'nın yeterince savunma harcaması yapmamasına karşın ABD'nin Almanya'daki askerleri için harcama yapmaya devam ettiğini kaydeden ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, "Almanya ticaret fazlasını kendi amaçları için harcarken, ABD vergi mükellefleri, Almanya’da görev yapan 50 binden fazla ABD’linin parasını ödemeye devam ediyor. Bu gerçekten çok aşağılayıcı bir tavır" şeklinde konuşmuştu. Grenell'in bu açıklaması öncesinde ABD’nin Varşova Büyükelçisi Georgette Mosbacher, Twitter'da, "Polonya NATO'ya GSYH'nin yüzde 2'sini harcama taahhüdünü karşılıyor. Almanya karşılamıyor. Almanya’daki Amerikan birliklerinin Polonya’ya gelmesini memnuniyetle karşılarız" sözlerine yer verdiği paylaşımı yapmıştı.

dpa, DW / TY, JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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