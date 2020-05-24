 Almanya′dan 31 ülkeye seyahat için yeşil ışık | ALMANYA | DW | 26.05.2020

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ALMANYA

Almanya'dan 31 ülkeye seyahat için yeşil ışık

Almanya'nın 15 Haziran'dan itibaren 31 Avrupa ülkesine seyahatler için yeşil ışık yakmaya hazırlandığı bildirildi. Berlin, kısıtlamaların kaldırılması için AB çapında bir dizi kriterin yerine getirilmesini istiyor.

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Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarına 14 Haziran'a kadar dünya çapında seyahat kısıtlamaları getiren Almanya'nın 15 Haziran'dan itibaren 31 Avrupa ülkesi için yeşil ışık yakması bekleniyor.

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) haberine göre, koronavirüs salgınındaki durumun elvermesi halinde 26 AB ülkesinin yanı sıra AB'den yeni ayrılan İngiltere ile AB üyesi olmayıp Schengen bölgesi içinde sınır kontrollerinin yapılmadığı İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lichtenstein'a seyahat kısıtlamaları kaldırılacak.

Planın Almanya'da ilk eyaletlerde yaz tatilleri başlamadan önce, bir ay içinde yürürlüğe sokulması hedefleniyor. Seyahat uyarılarının yerini, her ülkedeki duruma göre ayrı belirlenecek seyahat tavsiyelerinin alacağı belirtiliyor.

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Ajansın, Alman Dışişleri Bakanlığının Çarşamba günü bakanlar kurulunda kararlaştırılması planlanan "Avrupa İçi Turizmin Mümkün Kılınmasına Yönelik Kriterler" başlıklı çerçeve belge taslağına dayandırdığı habere göre Alman hükümeti seyahatlere yeşil ışık yakmak için söz konusu ülkelerde bir dizi kriterin yerine getirilmesini isteyecek.

Almanya'nın kriterleri

Bu kriterler arasında Almanya'da uygulanan, "yedi gün içinde 100 bin nüfus başına 50 yeni enfeksiyonluk üst sınırın aşılmaması" da bulunuyor. Almanya'da bu üst sınırın aşılması durumunda koronavirüse karşı kaldırılan önlemlerin yeniden yürürlüğe sokulması öngörülüyor.

Alman hükümeti ayrıca Avrupa ülkelerinde fiziksel mesafe kuralı, el hijyeni, maske kullanımı, mekanların havalandırma ve dezenfeksiyonu gibi alanlarda konseptler geliştirilmesini istiyor. Koruma konseptlerinin, turistlerin hastalanması durumunda uygulanacak önlemleri, test kapasitelerinin yeterliliğini, karantina ve tedavi imkanlarını da kapsaması isteniyor.

Alman Dışişleri Bakanlığının belgesinde AB Komisyonunun yolcuların ve uçaklar gibi ulaşım araçlarındaki personelin güvenliği ile ilgili tavsiyelerinin de hayata geçirilmesi talep ediliyor.

Ekonomik istikrar vurgusu

Çerçeve belgede turizmin yeniden canlandırılmasının hem seyahat edenler hem Alman seyahat sektörü hem de seyahat edilecek ülkelerdeki ekonomik istikrar açısından önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas 17 Mart'ta ülke tarihinde ilk kez Alman vatandaşları için dünya çapında seyahat uyarısı yayınlamıştı. Şimdiye kadar seyahat uyarıları sadece Suriye ya da Afganistan gibi can ve mala doğrudan tehdidin söz konusu olduğu savaş bölgeleri için çıkarılmıştı. Almanya, koronavirüs salgınının patlak vermesi sonrasında yurt dışında mahsur kalan yaklaşık 240 bin Alman'ı uçaklarla ülkeye geri taşımıştı.

dpa/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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