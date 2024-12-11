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PolitikaAlmanya

Almanya'daki Suriyeli tartışmasında sağlık sektörü uyarısı

11 Aralık 2024

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesinin Alman sağlık sektörü açısından ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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Almanya'daki bir hastane koridoru
Fotoğraf: Sylvio Dittrich/IMAGO/

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Almanya'daki Suriyeli sığınmacıların durumuyla ilgili başlayan tartışmalarla ilgili bir değerlendirme de İçişleri Bakanı Nancy Faeser'dan geldi.

Başkent Berlin'deki kabine toplantısının ardından açıklamada bulunan Faeser, Almanya'daki Suriyelilerin ülkelerine dönmelerinin olası sonuçları konusunda uyardı. Sosyal Demokrat Partili (SDP) Bakan, "Şu an buradaki Suriyelilerin hepsi ülkemizden ayrılsa, sağlık sektöründeki tüm birimler ortadan kalkar" dedi.

Faeser, "işi olan, entegre olmuş, sabıkasız ve çocukları okula giden Suriyelilere" Almanya'da kalma ve ekonomiye katkıda bulunma fırsatı vermenin önemine vurgu yaptı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser
Almanya İçişleri Bakanı Nancy FaeserFotoğraf: Thomas Trutschehel/picture alliance/photothek.de

6 binden fazla Suriyeli doktor çalışıyor

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın açıklamasına göre, şu an Almanya'da 6 bini aşkın Suriyeli doktor çalışıyor. Lauterbach, Almanya'ya tamamen entegre olduğunu belirttiği bu doktorları sağlık sektörü için "elzem" olarak niteliyor.

Almanya'daki Suriyeliler acil ihtiyaç duyulan işleri üstlendikleri için özellikle sağlık sektöründe önemli bir rol oynuyor. Doktorların yanı sıra hızlandırılmış eğitim programları sayesinde pek çok kişi, hemşirelik ve hasta bakıcılığı gibi eleman açığının had safhada olduğu meslek kollarında çalışmaya başladı. Federal Sağlık Bakanlığına göre hemşirelik ve hasta bakıcılığı mesleklerinde hâlihazırda yaklaşık 200 bin istihdam açığı bulunuyor.

Sınır dışı tartışmalarına tepki

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, şimdiden Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için teşvik edilmesi gerekip gerekmediğine dair tartışmalara girilmesini de eleştirdi. Alman Bakan, bu konuyla ilgili ciddi bir değerlendirme yapmak için çok erken olduğunu belirtti.

Yeşiller partili Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da bugün yaptığı açıklamada, Esad rejiminin devrilmesinin ardından başlayan sınır dışı tartışmalarına tepki gösterdi. Baerbock, böyle bir adımın yalnızca Avrupalı ortaklar ve Birleşmiş Milletler (BM) ile istişare içerisinde atılabileceğinin altını çizdi.

Şu an ana muhalefette bulunan ancak Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimlerden birinci güç olarak çıkması beklenen Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), ülkesine dönecek Suriyelilere 1000'er euro ödenmesini önermişti.

Almanya önceki gün Suriye'deki siyasî belirsizlik nedeniyle Suriyelilerin iltica başvuru değerlendirme süreçlerini askıya aldı.

Almanya'da ne kadar Suriyeli bulunuyor?

Alman İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla ülkede 974 bin 136 Suriye kökenli yaşıyor. Bu kişilerden 5 bin 90'ı iltica hakkı tanınmış kişilerden oluşurken 321 bin 444'ü mülteci ve 329 bin 242'si geçici koruma statüsü altındaki sığınmacılar. Geri kalan Suriyelilerin ise aile birleşimi gibi farklı yollardan Almanya'ya gelip farklı oturma izinlerine sahip kişiler olduğu belirtiliyor.

DW,dpa/CÖ,SÖ

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