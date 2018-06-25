Almanya'daki AKP seçmenine AfD karşılaştırması

Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Avrupa'da yaşayan seçmenlerin çoğunun Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'yi seçmesi tartışma yarattı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Uyum Bakanı Joachim Stamp, Almanya'daki Türk seçmeni sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) seçmeni ile karşılaştırarak, "aynı şekilde otoriter popülizme kandıklarını" dile getirdi. Hür Demokrat Partili (FDP) Stamp, Kölner-Stadt Anzeiger gazetesine yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin sokaklara çıkarak kutlanmasını yadırgadığını sözlerine ekledi. Almanya'da geçen yıllarda yürütülen uyum politikasının "değerlerin aktarılmasında açık bir şekilde yetersiz kaldığına" işaret eden Stamp, Erdoğan'ın izlediği siyasetin "hukuk devletinin değerlerinden daha cazip geldiğini" dile getirdi. Stamp bu duruma, Kuzey Ren-Vestfalya hükümeti olarak bu değerlerin aktarılmasına odaklanan bir uyum politikası ile karşılık vereceklerini kaydetti.

Stamp'ın aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olduğu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Essen kentindeki Türk seçmenin yüzde 76,3'ü, Düsseldorf'da ise 70,5'i Erdoğan'a oy verdi. Almanya'daki seçmenlerin yaklaşık yüzde 64,7'si Erdoğan'ın lehinde oy kullandı. Pazar gecesi seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Berlin, Hamburg, Köln, Duisburg kentlerde Türkler sokağa çıkarak, Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamışlardı.

Avusturyalı siyasetçiden tepki

Almanya gibi Avusturya'da da Erdoğan sandıktan birinci çıktı. Avusturya'da yaşayan Türklerin yaklaşık 72,3'ü Erdoğan'a oy verdi. Aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) önde gelen isimlerinden Johann Gudenus, Erdoğan'a oy veren seçmenlere tepki gösterdi. Gudenus, "Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren herkes için Avusturya'ya kıyasla Türkiye'nin çok daha iyi bir yer olduğunu" söyledi. Gudenus, "Bu seçim sonucu ülkemizde yaşayan binlerce Türk'ün uyumunun hazin bir şekilde başarısızlığa uğradığını açıkça gösteriyor" ifadesini kullandı.

dpa/JD,ÖA

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