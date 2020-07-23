Almanya'da zorunlu koronavirüs testi tartışması

Almanya'da yurt dışında özellikle de seyahat uyarısı olan bölgelerde tatil yapıp dönenlere ilişkin test tartışması sürüyor. Havalimanlarında gönüllü test yaptırma imkanının zorunluluğa dönüştürülmesini talep eden eyaletler var. Ancak bunun kişisel haklara saldırı olduğunu savunanlar da. Diğer yandan test ücretleri de tartışmanın bir diğer boyutu.

Koronavirüs nedeniyle sert önlemler alan ve son dönemde önlemleri yavaş yavaş gevşeten Bavyera eyaletinde yeniden toplu vakaların tespit edilmesi üzerine, eyalet başbakanı da zorunlu testler konusunda taleplerini yineledi.

Hasat işçileri arasında toplu vakalar

Mamming kasabasındaki bir çiftlikte çalışan 479 hasat işçisinden 174'ünde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder önlemlerin sıkılaştırıldığını duyurdu. Pazartesi günü yaptığı açıklamada, salgının bitmediğine dikkat çeken Söder, işletmelerde hijyen kurallarına riayet edilmemesi halinde uygulanan 5 bin euro cezanın beş kat artırılarak 25 bin euroya çıkarıldığını belirtti.

Bavyera Eyalet Başbakanı Söder testlerin zorunlu olması gerektiği görüşünde

Söder, tatilden dönenlere yönelik zorunlu koronavirüs testleri için de talebini yineledi. Bavyera'da, Avusturya sınırına yakın otoyollar üzerinde ve yine Münih ana tren istasyonunda test istasyonları olduğunu belirten Eyalet Başbakanı, Almanya dışında tatil yapıp, ülkeye dönenlerin özellikle de risk bölgesinden dönenlerin koronavirüs testi yaptırmasını zorunlu kılmak gerektiğini ifade etti.

Bu konuda ülke genelinde bir uygulamaya gidilmesini savunanSöder, kendi eyaletinin böyle bir karar alınması halinde, uygulamaya geçmeye hazırlıklı olduğunu belirtti.

Berlinli senatör Kalaycı zorunluluğa karşı

Yurt dışından gelen tatilcilerin zorunlu olarak test yapılması talebine her eyalet katılmıyor. Hukuki olarak da zorunlu test yaptırılmasının önünde engeller olduğu belirtiliyor. Berlin'in sağlık senatörü Dilek Kalaycı, ZDF televizyonuna konuya dair yaptığı açıklamada, koronavirüs testlerinin gönüllülük esasına göre yapılmasından yana olduğunu ifade etti.

Berlin Sağlık Senatörü Kalaycı'ya göre testler gönüllü yapılmalı

Test yaptırmanın, bireylerin kişisel alanına derin bir müdahale olduğunu ifade eden Kalaycı, bu konunun hukuki olarak incelendiğini ifade etti. Kalaycı ayrıca sağlık bakanlarının geçen hafta düzenlediği konferansta eyaletlerin çoğunluğunun zorunlu test uygulamasının hukuki olarak zor olduğu konusunda görüş birliğine vardıklarını sözlerine ekledi.

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn da zorunlu testlere ilişkin hukuki durumun incelendiğini belirterek, "Zorunlu test kişinin özgürlüğüne bir saldırıdır" ifadesini kullandı.

Test ücretleri eleştirisi

Tatilcilere yönelik koronavirüs testlerinin gönüllülükten çıkarılıp, zorunlu hale getirilmesi konusunda bir diğer tartışma konusu da test ücretlerinin kimin tarafından ödeneceği. Yurt dışından gelen tatilciler, ülkede kalan ve semptom göstermediği halde test yaptırmak isteyenlerin aksine, test için ücret ödemiyor.

Lindner salgında risk bölgesine turist olarak gidenlerin test ücretini kendilerinin ödemesinden yana

Kalaycı bu konuda getirilen eleştirilere cevaben, ulusulararası enfeksiyon sayılarına işaret ederek, yurt dışına çıkanların virüs kapma şansının daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner de yurt dışından, özellikle de risk bölgelerinden dönen tatilcilere zorunlu test yaptırılmasını savunuyor. Lindner test ücretlerinin test yaptırmak zorunda olan kişi tarafından karşılanması gerektiğini savunarak, salgın döneminde risk bölgesinde kendi isteğiyle bulunan bir turistin, test ücreti ödemeyi de hesaba katması gerektiğini belirtiyor.

dpa/AFP, GA/ET

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©Deutsche Welle Türkçe