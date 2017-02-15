Almanya’da zorunlu askerlik tartışması

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, Almanya'da 2011 yılında kaldırılanzorunlu askerlikle ilgili tartışmaların yeniden başlamasına neden oldu.

Thüringen Eyaleti‘nin Sol Parti'li Başbakanı Bodo Ramelow zorunlu askerliğin yeniden yürürlüğe girmesi gerektiğini savundu. Ramelow yaptığı açıklamada, "Partimin tersine hem iyi donanmış bir Alman Ordusu hem de zorunlu askerlikten yanayım" dedi. Sol Partili siyasetçi her ikisinin de modern bir şekilde tasarlanması gerektiğini söyleyerek, "Birliklerin görevi halkın hedeflerinin arkasında birleşebileceği kadar net tanımlanmalı" ifadesini kullandı. 66 yaşındaki siyasetçi ordunun Almanya ve Avrupa'yı savunabilecek güçte olması gerektiğini, ancak öte yandan böyle bir ordunun sadece ülkeyi savunma yetkisi ile görevlendirilmesinin şart olduğunu ve Afganistan ya da Mali gibi yurt dışı misyonlarında görev almaması gerektiğini savundu.

Sol Partili siyasetçi Bodo Ramelow

SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken ise zorunlu askerliğe karşı olduğunu açıkladı. Esken, zorunlu askerliğin yeniden hayata geçirilmesinin ne Alman Ordusu'nun daha iyi bir duruma gelmesine ne de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin engellenmesine yardımcı olacağını söyledi.

SPD Meclis Grup Başkan Yardımcısı Sönke Rix de benzer bir açıklama yaptı. Zorunlu askerliğin bugünden yarına hayata geçirilemeyeceğini söyleyen Rix, hem sivil, hem de askeri yapının buna hazır olmadığını ifade etti. SPD'nin güvenlik politikaları uzmanı Wolfgang Hellmich ise zorunlu askerlik konusunun tartışılması gerektiğini dile getirerek farklı bir tavır sergilemişti.

Hristiyan Birlik partilerinden bu konuda farklı açıklamalar geldi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Hamburg Eyalet Teşkilatı Başkanı Christoph Ploss, gençlerin Alman Ordusu ya da yardım kuruluşlarında zorunlu hizmette bulunması gerektiğini söylerken, Hristiyan Sosyal Birlik Genel Başkanı Markus Söder bunu mantıklı bulmadığını belirtti. Söder gençlere bir yıllık zorunlu askerliğin getirilmesinin önünde Anayasa nedeniyle hukuki sorunlar olduğunu vurguladı. Bunun bürokrasiye de yük getireceğini hatırlatan Söder, iki ylıllık pandemi sürecinin ardından zorunlu askerliğin gençler açısından güvensizliğe yol açacağı uyarısında bulundu.

Zorunlu askerlik 2011 yılında dönemin Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) tarafından kaldırılmıştı

Alman Ordusu da tartışmaya katıldı

Ordu Başmüfettişi Eberhard Zorn, Alman Ordusu'nun iyi eğitim almış, örneğin siber saldırılardan korunma gibi bazı alanlarda uzmanlaşmış personele ihtiyacı olduğunu söyleyerek, zorunlu askerlik yapacak vatandaşların bunu yerine getiremeyeceğini belirtti. Funke Medya Grubu'na açıklama yapan Zorn, "Bugüne dek tanıdığımız, bildiğimiz zorunlu askerliğe şu anki durumda gerek yok" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna saldırısına tepki olarak Alman Ordusu'na verilen mali desteğin artırılacağını söylemişti. Scholz, 2022 bütçesinde bir kereye mahsus olmak üzere savunma harcamaları için 100 milyar euroluk ek fon ayıracaklarını belirtmişti.

Almanya'da zorunlu askerlik 2011 yılında 55 yılın ardından dönemin Hristiyan Birlik/Hür Demokrat Parti koalisyonu tarafından kaldırılmıştı.

AFP,dpa / HT,ET

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