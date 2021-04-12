 Almanya′da Yeşiller başbakan adayını belirledi | ALMANYA | DW | 19.04.2021

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ALMANYA

Almanya'da Yeşiller başbakan adayını belirledi

Alman Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı partinin Eş Genel Başkanı Annalena Baerbock oldu. Hristiyan Birlik partilerinin ortak aday konusunda uzlaşma çabaları ise sürüyor.

40 yaşındaki Baerbock, 2018'den bu yana Yeşiller'in Eş Genel Başkanlığı görevini yürütüyor.

40 yaşındaki Baerbock, 2018'den bu yana Yeşiller'in Eş Genel Başkanlığı görevini yürütüyor.

Almanya'da Yeşiller Partisi'nin başbakan adayı belli oldu. 26 Eylül’de başbakanlık koltuğu için partinin Eş Genel Başkanı Annalena Baerbock yarışacak. Yeşiller’in Eş Genel Başkanı Robert Habeck, başbakan adaylarını Berlin’de düzenlenen basın toplantısında Baerbock’la birlikte açıkladı. "Almanya başbakanlığı için net bir fikirleri olduğunu" ifade eden parti Eş Genel Başkanı, önceliklerinin vaatten ziyade "değişim" olduğunu vurguladı.

"İklim koruma bizim zamanımızın, benim jenerasyonumun görevi"’ diyen Baerbock, göreve gelecek yeni hükümetin Paris İklim Anlaşması’nın yükümlülüklerini yerine getirmek için iklim korumayı her alanda kriter haline getirecek bir politika izlemesi gerektiğini savundu. 

2018 yılından bu yana Habeck’le birlikte partinin eş genel başkanlığı görevini yürüten Baerbock, hukuk öğrenimi gördü. 40 yaşındaki politikacının parti içinde güçlü bağlantıları bulunuyor. Baerbock, Yeşiller’in iklim uzmanı olarak öne çıkıyor.

Hristiyan Birlik cephesinde henüz uzlaşı yok

Diğer yandan iktidardaki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri başbakan adayını henüz belirleyemedi.

Eylül’de koltuğunu devredecek olan Başbakan Angela Merkel’in yerine Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin liderliğine seçilen Armin Laschet ile Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri, Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder başbakan adaylığına talip olduklarını açıklamıştı. CDU lideri Laschet, ortak aday konusunda bir uzlaşıya varmak adına harekete geçen parti yönetiminin güncel durumu ele almak üzere Pazartesi akşamı bir özel oturum düzenleyeceğini açıkladı. Rakibi Söder'in de düzenlecek dijital oturuma davet edildiğini belirten Laschet, "Şu anda mümkün olduğunca fazla diyalog halinde olmalıyız. Bu yüzden de oturuma Markus Söder’i de davet ettim" diye konuştu. CDU lideri, oturumda kardeş partiler arasındaki mevcut belirsizliğin nasıl hızlıca çözüme ulaştırılabileceğine ilişkin de bir öneride bulunacağını söyledi. 

Deutschland, Berlin | Armin Laschet und Markus Söder

Kardeş partiler CDU/CSU henüz ortak aday konusunda uzlaşmaya varamadı.

Kardeş partiler CDU ile CSU, başbakan adaylarını birlikte belirleyerek, ortak adayla seçimlere giriyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 26 Eylül'de yapılacak seçimlerle birlikte siyasete veda edeceğini, bir daha başbakanlığa aday olmayacağını açıklamıştı.

DW, AFP / SÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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