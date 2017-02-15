Almanya'da yayalara bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın güneyinde Bavyera eyaletindeki Würzburg şehrinde bir kişinin yayalara bıçakla saldırdığı, ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Polis, şehir merkezinde gerçekleşen olayda failin yakalandığını açıkladı. Açıklamada başka saldırganın varlığına ilişkin bir bulgu olmadığı ve halk için tehlikenin geçtiği belirtildi. Saldırının nedeni ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmadığı kaydedildi.

Polis ölü ve yaralı sayısına dair henüz açıklama yapmazken Alman medyasına yansıyan haberlerde en az üç kişinin yaşamını yitirdiği, altı kişinin yaralandığı, yaralıların arasında durumu ağır olanların da bulunduğu belirtiliyor. Polisin faili bacağından vurarak durdurduğu kaydediliyor.

dpa/BK,SÖ

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