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Almanya'da yakalanan insan kaçakçısı Türklerin sayısı arttı

14 Ekim 2023

Almanya'ya gelen düzensiz göçmen sayısında rekor artış kaydedilirken, bu durum yakalanan insan kaçakçısı sayısına da yansıdı. Ağustos sonuna kadar bin 681 kaçakçı yakalandığı bildirildi.

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Geçen sene Almanya'da 285 Türk vatandaşı insan kaçakçısı yakalandı.
Geçen sene Almanya'da 285 Türk vatandaşı insan kaçakçısı yakalandı. Fotoğraf: Lisi Niesner/REUTERS

Almanya'ya son iki yıldırdüzensiz göçmen sayısındaki artışa paralel olarak, sınır kontrollerinden sorumlu federal polisin yakaladığı insan kaçakçısı sayısının da arttığı bildirildi. Yakalananlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları  ilk sıralarda yer alırken, Alman vatandaşı olan insan kaçakçılarının sayısında da büyük artış kaydedildiği belirtildi.

Muhalefetteki Sol Parti'nin Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch'n bir soru önergesine yanıt veren Federal İçişleri Bakanlığı, son yıllarda insan kaçırdığı şüphesiyle yakalananların sayısında belirgin bir artış olduğunu belirtti. 

Almanya Yazı İşleri Ağı'nın (RND) Bakanlığın soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı haberine göre, 2021 yılında ülkeye yabancı insan soktuğu şüphesiyle yakalanan insan kaçakçısı sayısı toplamda 2 bin 132 olarak kaydedilirken, bu sayı geçen yıl 2 bin 728'e yükseldi. Bu sene ise 31 Ağustos itibarı ile bu sayının bin 683 olduğu bildirildi. 

Polis, insan kaçakçılığı yapan gruplara yönelik baskınlarını artırdı.
Polis, insan kaçakçılığı yapan gruplara yönelik baskınlarını artırdı.Fotoğraf: Lisi Niesner/REUTERS

İnsan kaçakçılığında başı Suriyeliler çekiyor

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, insan kaçakçılığı yapanlararasında son üç senedir Suriye vatandaşları ilk sırada yer alıyor. 2021'de 540 vakada yakalanan insan kaçakçısı şüphelisinin Suriyeli olduğu belirtilirken, bu sayının geçen yıl 599'a yükseldiği açıklandı. Bu sene Ağustos sonuna kadar da 263 Suriyeli hakkında insan kaçırma suçuyla soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

Türk vatandaşı kaçakçı sayısında da belirgin artış

Almanya Federal Polisi'nin yakaladığı ve kaçakçılık şüphesiyle gözaltına alınanlar arasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısında da son yıllarda belirgin artış kaydedildi.

2021'de sadece 111 Türk insan kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle yakalanırken, bu sayı 2022'de 285'e yükseldi. Bu yıl Ağustos ayı sonuna kadar ise insan kaçakçılığı yapan 140 Türk'ün yakalandığı belirtildi.

Rekor artış ise Almanlar ile Ukraynalılarda

Alman vatandaşı kaçakçılar 2021 senesinde "en çok insan kaçıran 5 ülke vatandaşı" arasında yer almazken, geçen yıl insan kaçakçılığı yapan 166 Alman'ın yakalanmasıyla, Almanlar Suriyeli ve Türk kaçakçıların ardından üçüncü sıraya yükseldi. 

Federal polisin yakaladığı kaçakçılar arasında Ukraynalıların sayısındaki artış da dikkat çekiyor. Almanlar gibi daha iki yıl öncesine kadar "en çok insan kaçıran 5 ülke vatandaşı" listesinde yer almayan Ukraynalılar, bu sene Eylül ayına kadar yakalanan kaçakçılar arasında Suriyelilerden sonra ikinci sıraya yükseldi. Geçen sene insan kaçakçılığı yapan 175 Ukraynalı yakalanmış ve Ukraynalılar, Suriyeliler ve Türklerin ardından üçüncü sırada yer almıştı.

AFP, Reuters/ ETO, JD

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