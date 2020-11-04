 Almanya′da Viyana saldırısı bağlantılı operasyon | ALMANYA | DW | 06.11.2020

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ALMANYA

Almanya'da Viyana saldırısı bağlantılı operasyon

Federal Emniyet Teşkilatı Viyana saldırısı ile bağlantılı soruşturmada dört kişinin ev ve işyerlerinde arama yaptı. Emniyet yetkilileri, söz konusu kişilerin saldırganla bağlantısı bulunduğunu tahmin ediyor.

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da Pazartesi akşamı düzenlenen radikal İslamcı saldırı ile bağlantılı olarak Almanya'da da üç kentte ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Federal Emniyet Teşkilatının (BKA) Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Başsavcılığın talimatı ile "Osnabrück, Kassel ve Pinneberg'de şüpheli olmayan dört kişinin ev ve işyerlerinde arama" yapıldığını duyurdu.

BKA, soruşturmada şu ana kadar elde edilen bilgilere göre söz konusu dört kişinin "saldırıya katıldığına" dair herhangi bir şüphe bulunmamakla birlikte, "saldırının zanlısı ile bağlantıları" olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

BKA, Avusturya yargısının Alman emniyet birimlerine ettiği bilgiler temelinde Federal Yargıtay'ın 5 Kasım 2020 tarihli kararı ile söz konusu aramaların yapıldığını bildirdi.

Saldırgan ile bağlantıları var

Alman Haber Ajansı dpa, Karlsruhe'deki Federal Savcılık'tan aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, yaşı 19 ile 25 arasında değişen dört kişinin İslamcı gruplarla bağlantılı olduğun tahmin edildiğini aktardı. Haberde, iki kişinin Aşağı Saksonya eyaletinin Osnabrück'te yaşadığı, bunun yanı sıra Hessen eyaletinin Kassel kentinde ve Schleswig Holstein eyaletinin Pinneberg kasabasında arama yapıldığı belirtildi.

Haberde, Kassel ve Osnabrück'te yaşayan iki kişinin 16-20 Temmuz tarihleri arasında Viyana'da bulunduğu ve saldırganla birçok kez bir araya geldiğinin, hatta birinin saldırganın yanında kaldığının belirlendiği aktarıldı. Evinde ve işyerinde arama yapılan bir kişinin saldırgan ile internet üzerinden bağlantısı bulunduğu, dördüncü kişinin ise doğrudan iletişimi bulunmamakla birlikte saldırganın bağlantıda olduğu kişilerle temas kurmuş olduğu kaydedildi.

Spiegel ise Schleswig-Holstein eyaletinde yaşayan kişinin daha önce ailesi ile birlikte Viyana'da yaşamış olduğu bilgisini paylaştı. Haberde, söz konusu kişinin diğer İslamcılarla birlikte Suriye'ye gitmeye çalışırken yakalandığı ve Hamburg Eyalet Mahkemesi tarafından iki yıl hapis cezasına çarptırıldığı, ancak cezasının ertelendiği belirtildi.

Gedenkmarsch in Gedenken an die Opfer des Terroranschlages

Saldırıda dört kişi yaşamını yitirmişti

Viyana'da Pazartesi akşamı 20 yaşında radikal İslamcı bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, dört kişi yaşamını yitirmiş, 22 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonrasında polis tarafından vurularak hayatını kaybeden saldırgan, Avusturya'da Nisan 2019'da terör örgütü üyeliğinden hüküm giyerek, 22 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak Aralık 2019'da erkenden tahliye edilmişti. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

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Viyana halkı tepkili

AFP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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