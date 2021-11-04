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Viyana, Avusturya'nın başkenti. Yaklaşık 1,8 milyon nüfuslu kent AGİT, OPEC, UAEK gibi çok sayıda uluslararası kuruluşun da merkezi.
Viyana, yüzyıllar boyunca Avrupa'da imparatorluk sürdüren Habsburg Hanedanlığı'nın ikametgahı ve Kutsal Roma İmparatorluğu'nun da başkenti oldu. Eski kenti ve Schönbrunn Sarayı, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde.
Çıplaklık içeren bazı sanat eserleri sosyal medyada “pornografik” olarak etiketlenebiliyor. Viyana’daki birkaç müze, nü sanat eserleri paylaştıkları için sosyal medyada yasaklandı bile. Ancak Viyana Turizm Kurulu’nun bu durumu aşmak için bir fikri vardı: İçeriklerini, sadece yetişkinlerin üye olabildiği #OnlyFans sitesine yüklemek! Peki, sosyal medyada bu sansür neden yaşanıyor?
DW Haber'de bugün: İzmir depremi: Ayda Bebek 91 saat sonra kurtuldu, Evleri hasar gören vatandaşlar kalan eşyalarını kurtarma telaşında, Avusturya Başbakanı Kurz: Teröristlerin bizi sindirmesine izin vermeyeceğiz, "Enflasyon Yeni Ekonomi Programı'nda hiçbir zaman gerçeğe yaklaşmadı", ABD'de tarihi seçim başladı.