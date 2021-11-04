Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Viyana

Viyana, Avusturya'nın başkenti. Yaklaşık 1,8 milyon nüfuslu kent AGİT, OPEC, UAEK gibi çok sayıda uluslararası kuruluşun da merkezi.

Viyana, yüzyıllar boyunca Avrupa'da imparatorluk sürdüren Habsburg Hanedanlığı'nın ikametgahı ve Kutsal Roma İmparatorluğu'nun da başkenti oldu. Eski kenti ve Schönbrunn Sarayı, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde.

Sosyal medyanın "pornografik" olarak gördüğü sanat eserleri 04.11.2021

Çıplaklık içeren bazı sanat eserleri sosyal medyada “pornografik” olarak etiketlenebiliyor. Viyana’daki birkaç müze, nü sanat eserleri paylaştıkları için sosyal medyada yasaklandı bile. Ancak Viyana Turizm Kurulu’nun bu durumu aşmak için bir fikri vardı: İçeriklerini, sadece yetişkinlerin üye olabildiği #OnlyFans sitesine yüklemek! Peki, sosyal medyada bu sansür neden yaşanıyor?

State Department spokesperson Ned Price speaks during a media briefing at the State Department in Washington, Monday, Aug. 16, 2021. (Kevin Lamarque/Pool via AP)

ABD'den açıklama: Bildiri Viyana Sözleşmesi ile uyumlu 26.10.2021

Büyükelçiler kriziyle ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri, bildirinin Viyana Sözleşmesi ile uyumlu olduğunu belirterek "İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünü savunma taahhüdümüze bağlıyız" dedi.
ABD0053_20160826 - SALZBURG - ÖSTERREICH: THEMENBILD - Der Schriftzug Polizei auf einem Polizeiauto beim Einsatztraining am Freitag, 26. August 2016, in der Landespolizeidirektion Salzburg. - FOTO: APA/BARBARA GINDL |

Avusturya'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu öldürüldü 29.06.2021

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 13 yaşındaki bir kız çocuk cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldü. Olayla ilgili 16 ve 18 yaşındaki iki Afgan vatandaşı gözaltına alındı.
Sezgin Baran Korkmaz, Unternehmer

SBK'nın iade dosyası Avusturya makamlarına iletildi 23.06.2021

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için ikinci resmi adımı attıklarını DW Türkçe'ye açıkladı. Ceyhun, iade dosyasının Avusturya makamlarına iletildiğini söyledi.

MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 05: Minister of Foreign Affairs of Austria Alexander Schallenberg and Spanish Foreign Minister Josep Borrell (not seen) make a press statement after their meeting at Foreign Ministry building in Madrid, Spain on September 05, 2019. Burak Akbulut / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Avusturya ile Türkiye arasında İsrail krizi büyüyor 18.05.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avusturya'da başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekilmesini eleştirmesi üzerine başlayan gerginlik büyüyor. Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun Avusturya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
TEHRAN, IRAN - OCTOBER 22: A general view of Parliamentary session in Tehran, Iran on October 22, 2020. Iranian Members of the Parliament also follow the presidential elections of U.S. +++Fatemeh Bahrami / Anadolu Agency

İran'da muhafazakâr vekillerden "yaptırımların tamamı kaldırılsın" talebi 24.04.2021

İran Parlamentosu'ndaki muhafazakârlar ABD ile yaşanan nükleer anlaşma tartışmasının çözümünü engelliyor. Muhafazakârlar ABD'nin yaptırımları tamamen kaldırmasını istiyor.

MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 26: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Iranian Foreign Minister Javad Zarif holds a joint press conference with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov (not seen) in Moscow, Russia on January 26, 2021. Russian Foreign Ministry / Handout / Anadolu Agency

İran’la nükleer anlaşmanın tarafları Viyana’da görüşecek 02.04.2021

ABD’nin 2018 yılında çekildiği nükleer anlaşmanın tarafları, anlaşmayı yeniden ele almak için Viyana’da görüşecek.

Die Flaggen der Mitgliedsstaaten der EU, auch von Großbritannien, sind zusammen mit der EU-Flagge auf einem Tisch im Europäischen Informationszentrum aufgestellt, fotografiert am 08.02.2017 in Erfurt (Thüringen). Foto: Jens Kalaene/dpa | Verwendung weltweit

AB içişleri bakanlarından terörle mücadele mesajı 13.11.2020

AB içişleri bakanları Nice, Viyana ve Dresden kentlerindeki saldırılar sonrasında şiddete başvuran radikallerle daha güçlü mücadele edilmesini kararlaştırdı.

Ein Coronavirus umgeben von anderen Krankheitserregern | Verwendung weltweit

Koronavirus: Yedi farklı semptom grubu 07.11.2020

Viyana Tıp Üniversitesi'nde yapılan bir Covid-19 araştırması bu hastalıkla ilgili yedi farklı semptom grubu olduğunu ortaya koydu.

ABD0072_20201104 - WIEN - ÖSTERREICH: Kerzen am Tatort in der Seitenstettengasse in der Wiener Innenstadt am Mittwoch, 04. November 2020. Nach einem Terroranschlag in Wien gibt es vier zivile Todesopfer zu beklagen. Bei dem von der Polizei getöteten mutmaßlichen Attentäter habe es sich um einen IS-Sympathisanten gehandelt. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH - 20201104_PD10825 |

Viyana istihbarat şefi görevden alındı 06.11.2020

Avusturya’da pazartesi günü düzenlenen terör saldırısı sonrası iç istihbarat servisinin Viyana başkanı görevden alındı.
News Bilder des Tages Wien 05.11.2020, Wien, AUT, Terrorangriff in Wien, im Bild Vertreter der Religionsgemeinschaften im Rahmen eines Gedenkmarsches in Gedenken an die Opfer des Terroranschlages. Montagabend ist es rund um den Schwedenplatz zu einem Terroranschlag mit vier Todesopfer und mehreren Verletzten gekommen // Representatives of the religious communities during a march in memory of the victims of the terrorist attack. Monday night, a terrorist attack took place around the Schwedenplatz, killing four people and injuring several. Wien, Austria on 2020/11/05. **** ONLY GERFRAITAESPSUISSEGBR **** *** Vienna 05 11 2020, Vienna, AUT, terrorist attack in Vienna, in the picture representatives of the religious communities during a march in memory of the PUBLICATIONxNOTxINxAUT EP_sro

Avusturya’da bir cami kapatıldı 06.11.2020

Viyana’daki terör saldırısı sonrasında Avusturya’da bir cami ve bir cami derneği kapatıldı.

Polizisten einer Spezialeinheit gehen am 28.08.2017 auf ein Grundstück in Banzkow (Mecklenburg-Vorpommern). Beamte des BKA und der Bundespolizei durchsuchen Wohnungen und Geschäftsräume in mehreren Orten in Mecklenburg-Vorpommern. Es besteht der Verdacht der Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat. (zu dpa «Anti-Terror-Razzia in Mecklenburg-Vorpommern - Anschläge auf Linke?» vom 28.08.2017) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Almanya'da Viyana saldırısı bağlantılı operasyon 06.11.2020

Federal Emniyet Teşkilatı Viyana saldırısı ile bağlantılı soruşturmada dört kişinin ev ve işyerlerinde arama yaptı. Emniyet yetkilileri, söz konusu kişilerin saldırganla bağlantısı bulunduğunu tahmin ediyor.

VIENNA, AUSTRIA - NOVEMBER 03: Criminal investigators inspect a crime scene in the city center the day after a deadly shooting spree on November 03, 2020 in Vienna, Germany. One gunman, identified as a Chechen man who had sworn alliance to the Islamic State (IS), was shot and killed by police after he ran shooting with a long gun through an area with restaurants and cafes. So far four people are confirmed dead and 17 wounded. Police are searching for a second possible suspect. (Photo by Thomas Kronsteiner/Getty Images)

Viyana saldırganı Slovakya’da mühimmat almaya çalışmış 04.11.2020

Viyana’daki saldırıyı gerçekleştiren Fejzulai’nin Slovakya’da mühimmat satın almaya çalıştığı, bu bilginin Avusturya emniyetine aktarıldığı açıklandı. Fejzulai’nin 2018’de Türkiye’de dört ay hapiste kaldığı belirlendi.
Police officers guard the scene in Vienna, Austria, Tuesday, Nov. 3, 2020. Police in the Austrian capital said several shots were fired shortly after 8 p.m. local time on Monday, Nov. 2, in a lively street in the city center of Vienna. Austria's top security official said authorities believe there were several gunmen involved and that a police operation was still ongoing. (AP Photo/Matthias Schrader) |

Viyana saldırısını IŞİD üstlendi 03.11.2020

Avusturya'nın başkenti Viyana'da pazartesi akşamı düzenlenen silahlı saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi.

DW Haber - 03.11.2020 03.11.2020

DW Haber'de bugün: İzmir depremi: Ayda Bebek 91 saat sonra kurtuldu, Evleri hasar gören vatandaşlar kalan eşyalarını kurtarma telaşında, Avusturya Başbakanı Kurz: Teröristlerin bizi sindirmesine izin vermeyeceğiz, "Enflasyon Yeni Ekonomi Programı'nda hiçbir zaman gerçeğe yaklaşmadı", ABD'de tarihi seçim başladı.

ABD0014_20201103 - WIEN - ÖSTERREICH: ZU APA0016 VOM 3.11.2020 - (v.l.) Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl am Mittwoch, 3. November 2020, bei einem Statement im Innenministerium zum Anschlag in Wien. Passanten und ein Polizist wurden bei der von mehreren Tätern bei einem Anschlag Montagabend in der Wiener Innenstadt schwer verletzt. - FOTO: APA/ROLAND SCHLAGER - 20201103_PD0121 |

Avusturya İçişleri Bakanı: İkinci faile dair bulgu yok 03.11.2020

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyana'daki terör saldırısında birden fazla fail olduğuna dair bir bulguya ulaşılmadığını açıkladı. Saldırıyla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.
Daha fazlasını göster